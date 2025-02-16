Если европейские политики хотят мира, они должны инвестировать в свои вооруженные силы, чтобы иметь возможность его сохранить, отметил эксперт.

Чтобы закрыть возможные пути России к победе в войне против Украины, Киеву и его партнерам необходимо принять меры. Об этом пишет старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джек Уотлинг в статье для The Guardian.

"Текущие пути к военной победе России таковы, что Украина окажется с таким малым количеством войск, что не сможет должным образом защитить весь фронт… или партнеры Украины прекратят поставлять стране достаточно оружия для продолжения боевых действий", - отметил он.

По его словам, США ясно дали понять, что они не будут гарантом безопасности Украины, в связи с этим европейские политики теперь стоят перед ясным выбором: если они хотят мира, они должны инвестировать в свои вооруженные силы, чтобы иметь возможность его сохранить:

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"Если Украина будет побеждена, угроза для Европы станет острой. Аналогичным образом, для победы Украины необходимы инвестиции в промышленный потенциал для ее поддержания. У Европы есть деньги. Пока не ясно, есть ли у Великобритании и других европейских партнеров Украины желание их тратить".

Как добавил Уотлинг, несмотря на то, что Россия несет больше потерь, у нее достаточно сил, чтобы продолжать изнуряющую войну.

"Российские силы, атакующие Украину, теперь состоят из 580 000 солдат. Россияне набрали 400 000 солдат в 2024 году, в то время как Вооруженные силы Украины удерживают 1200 км фронта с менее чем 200 000 солдат. Исходя из этого, Путин считает, что он может просто сражаться дольше, чем Украина может поддерживать усилия", - отметил эксперт.

Вместе с тем он акцентировал, что запас военного преимущества у России невелик.

"Российские военные значительно отстают, в основном из-за низкого качества своей пехоты и отсутствия командования и управления на низовом уровне. Хотя Россия регулярно прорывает украинские оборонительные линии, она не использует эти прорывы", - подчеркнул Уотлинг.

Для Украины же, по словам эксперта, самые большие риски сегодня - это формирование сил и моральный дух. Он предположил, что если Украина сможет исправить свой процесс формирования сил, то рычаги влияния отойдут от Москвы, и вполне возможно, что Россия сменит курс:

"Россияне вполне могли бы начать настаивать на прекращении огня. Но тогда Украина окажется в огромной опасности. Ей нужно будет провести выборы, что будет спорным. Войска захотят демобилизоваться и увидеть свои семьи. Но Россия не будет демобилизоваться, и как только она прекратит нести большие потери, ее промышленность перевооружит свои силы. Тогда возникает риск того, что Москва дестабилизирует Украину изнутри, парализует ее экономику, угрожая возобновлением боевых действий, а затем нападет, когда Украина будет намного слабее".

Зеленский призвал создать отдельную армию Европы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал создать Вооруженные силы Европы:

"Давайте будем откровенными, сейчас мы не можем исключить возможность того, что Америка может сказать "нет" Европе в вопросах, угрожающих ей. Многие лидеры говорят о Европе, которая нуждается в собственной армии, армии Европы. Я действительно считаю, что время пришло: Вооруженные силы Европы должны быть созданы".

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