Украина должна пройти три этапа на пути к достижению мира. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб.
На Мюнхенской конференции по безопасности он поделился видением того, как может проходить процесс достижения мира в Украине и отметил, что первым этапом должны стать переговоры и прекращение огня. Стубб сказал, что это будут предварительные переговоры, в рамках которых нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на РФ, включая санкции и замораживание активов.
"Украинцы должны взять на себя руководящую роль, а европейцы их поддержат", - отметил финский президент. Он добавил, что США также должны поддерживать Украину в достижении своих целей.
Но продолжительность этого этапа остается неизвестной.
На втором этапе предполагается заключение договора о прекращении огня, демаркация границы и международный мониторинг. В этот период должен состояться обмен пленными, возвращение похищенных Россией детей.
"Если Россия снова нападет на Украину, то Украина будет автоматически принята в НАТО", - сказал Стубб, указав, что это мера должна быть предусмотрена.
На третьем этапе должны быть обеспечены независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины. Стубб привел пример Второй мировой войны, когда Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла часть территории и свободу выбора внешнеполитических союзов.
"Есть две красные линии, за которыми не может быть никакой дискуссии - это членство Украины в ЕС и НАТО", - подчеркнул он.
Согласно заявлению Стубба, конечная цель - полное признание Украины как суверенного европейского государства с гарантированной безопасностью и членством в НАТО.
Переговоры по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на участии Европы в переговорах относительно войны в Украине. Он отметил, что европейские страны в совокупности тратят на Украину больше, чем США. Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Шольц подчеркнул, что на переговорах ничего не должно быть об Украине без Украины.