Президент подчеркнул, что только украинская армия в Европе сейчас имеет современный опыт войны.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности призвал создать Вооруженные силы Европы.

"Давайте будем откровенными, сейчас мы не можем исключить возможность того, что Америка может сказать "нет" Европе в вопросах, угрожающих ей. Многие лидеры говорят о Европе, которая нуждается в собственной армии, армии Европы. Я действительно считаю, что время пришло: Вооруженные силы Европы должны быть созданы", - сказал президент во время своего выступления.

По словам Зеленского, это "не сложнее, чем крепко стоять против российских ударов, как мы уже это делали", но это не только об увеличении оборонных расходов.

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"Конечно, средства нужны, но только средства не могут остановить продвижение врага. Люди и оружие не бесплатные, но, опять же, это не только о бюджетах, это о людях. Осознание необходимости защитить их собственный дом", - подчеркнул он.

Президент Украины также отметил, что без украинской армии у европейских военных сил не хватит, чтобы остановить Россию, ведь только наша армия в Европе сейчас имеет современный опыт войны, однако только нашей армии недостаточно также

"Нам нужно то, что можете предоставить вы: оружие, тренировки, санкции, финансирование, политическое давление и единство. Три года полномасштабной войны доказали, что мы имеем основу для объединенной европейской военной силы. И сейчас, пока мы ведем эту войну и закладываем основы для мира и безопасности, мы должны строить Вооруженные силы Европы, чтобы европейское будущее зависело только от европейцев и решение о Европе принимали в Европе", - сказал президент.

Мюнхенская конференция - последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления во второй день Мюнхенской конференции заявил, что во время переговоров ничего не должно быть об Украине без Украины. Шольц добавил, что Украина после войны должна получить гарантии, которые предотвратили бы новое российское вторжение, поэтому это потребует поддержки Европы. По его словам, Берлин сможет и в дальнейшем поддерживать Украину.

По данным СМИ, чиновники из США, которые встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, предложили ему подписать документ о минеральных ресурсах Украины. Согласно ему во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом.

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