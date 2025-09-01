По его словам, мало кто из украинцев верит восторженным разговорам на Западе о зонах безопасности и гарантиях США.

В Украине лето заканчивается, принося ещё больше скорби, чем предыдущие сезоны с февраля 2022 года, а россияне всё глубже проникают на её территорию. Об этом пишет аналитик Bloomberg Макс Гастингс.

Он утверждает, что более 6 миллионов человек уехали за границу в поисках новой жизни, включая самых талантливых и образованных, а также молодёжь, отчаянно пытающуюся избежать призыва.

"Президент России Владимир Путин может похвастаться значительным достижением. Почти все теперь понимают, чего не было год назад, что им придётся уступить восток своей страны ради надежды на мир. Это чудовищно несправедливо, поскольку у Путина нет законных прав на хоть метр Украины. Но именно в таком положении мы находимся. Сейчас всё зависит от того, чтобы найти достаточно мощные рычаги, чтобы заставить россиян принять условия, которых они будут придерживаться дольше, чем потребуется для снятия западных экономических санкций", - пишет эксперт.

По его словам, мало кто из украинцев верит восторженным разговорам на Западе о зонах безопасности и гарантиях США. Они видят, что президент США Трамп одержим идеей получить Нобелевскую премию мира в этом году, а не тем, чтобы раз и навсегда остановить Путина.

Он утверджает, что союзников со США разделяет тот факт, что Трамп всё ещё хочет верить словам Путина. Они считают необходимым причинить России гораздо больше боли, чем это может сделать только Америка, чтобы заставить её согласиться на разумные условия. Аналитик пояснил:

"Худшим аспектом ситуации после Анкориджа является то, что Трамп, похоже, готов продолжать оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, отказываясь при этом оказывать давление на Путина. Люди Трампа оспаривают этот последний пункт, ссылаясь на 50%-ные пошлины на поставки в Индию в качестве штрафа за покупку российской нефти. Однако поставки американского оружия в Украину резко сократились. Америка перестала платить по счетам, переложив эту ответственность на европейцев".

По его словам, видя всё это, Путин считает волю Америки слабой, а военные возможности Европы - скудными. Трампу нужен лишь такой исход, который на время остановит стрельбу и позволит ему осуществить свою мечту о Нобелевской премии мира.

Эксперт считает, что США должны быть готовы - как минимум - внести в чёрный список российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", чего они до сих пор не делали. Вашингтону также следует возобновить поставки Украине ракет большой дальности, приостановленные в рамках усилий Белого дома по заигрыванию с Кремлём. Более того, Украине следует вернуть активы российского Центробанка на 300 миллиардов долларов, которые в настоящее время заморожены на Западе.

"Я опасаюсь, что наиболее вероятным исходом этой войны станет то, что Трамп потеряет интерес и просто уйдёт. Пока Украина будет терпеть неудачи на поле боя, россияне добьются того, что Путин сможет назвать победой. Один американский эксперт ещё в 2022 году предположил, что даже если Россия не сможет завоевать всю Украину, она сможет поддерживать её в состоянии, в котором она останется непривлекательным местом для жизни и малопривлекательной для инвесторов. Если или когда она в конечном итоге станет несостоявшимся государством, Путин сможет разгребать обломки", - пишет Гастингс.

Он уверен, что основная проблема заключается в том, что Россия находится по соседству с Украиной.

"Хотя Трамп упорно не желает этого признавать, россияне - наши враги, которые желают нам всем зла, включая Соединённые Штаты. Таковыми они и останутся, как бы часто президент ни приветствовал массового убийцу, оккупировавшего Кремль", - добавил эксперт.

Война в Украине - высказывания Путина

Ранее Путин заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину якобы было спровоцировано Западом. Об этом он сказал на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, нужно устранить первопричину "кризиса в Украине" и установить баланс сил. Президент РФ добавил, что война началась не из-за "вторжения", а в результате "государственного переворота" в Киеве, который якобы поддержали западные союзники Украины.

