Путин выбирает войну вместо дипломатии, рассчитывая на контроль над Донбассом и сохранение глобального влияния.

Правитель России Владимир Путин все более открыто демонстрирует готовность продолжать военные действия против Украины, отвергая дипломатические пути.

Как пишет Foreign Affairs, в прошлом году стратегия Путина показала, что Кремль готов не только не уменьшать интенсивность боевых действий, но и использовать внешнеполитические маневры для сохранения партнеров на международной арене.

Новая "доктрина Путина"

Действия Кремля в 2025 году свидетельствуют о формировании собственной "доктрины". Аналитики выделяют три ее главных аспекта:

Видео дня

война рассматривается как основной метод возвращения контроля над Донбассом и территориями юго-восточной Украины, которые Кремль называет "Новороссией";

Кремль пытался поддерживать отношения с Соединенными Штатами Трампа, используя переговоры как прикрытие для продолжения боевых действий;

военная сила стала главным инструментом политического влияния, тогда как дипломатия используется преимущественно для легитимации действий.

По словам аналитиков, Путин сейчас оценивает свои ресурсы как достаточные для продолжения "возвращения" территорий в течение следующих месяцев.

Боевая стратегия и манипуляции

Кремль активно имитирует дипломатические шаги: встречи с Трампом, телефонные разговоры, туры специального посланника США Стивена Виткоффа выглядели как переговоры, но фактически служили для поддержки боевых действий.

В то же время российская пропаганда формулирует войну как "защиту российского народа" и "освобождение территорий". Это свидетельствует о возвращении к концепциям XIX–XX веков, когда сила государств измерялась территорией и военной мощью.

Геополитические вызовы

Операция США в Венесуэле против Николаса Мадуро осложнила доктрину Путина. Москва стремилась сохранить Каракас в сфере влияния, но потеряла инициативу.

Спецоперация Трампа длилась несколько часов, тогда как война Путина продолжается уже почти четыре года. Захват Мадуро продемонстрировал, что США могут действовать быстро и решительно, в отличие от Кремля.

Это изменило динамику отношений между Москвой и Трампом, показав, что США могут стать не другом, а врагом в стратегических вопросах.

Внутренние проблемы Кремля

Путинская Россия экспортирует не только энергоресурсы, но и хаос. И главная причина – внутренняя структура режима.

Без внутренней демократизации или хотя бы рациональной организации страна будет оставаться источником международной нестабильности. Издание подытожило:

"Вот почему, даже если в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Запад не сможет заставить путинскую Россию исчезнуть. Период после мирного соглашения – если и когда оно состоится – будет не менее сложным, чем сам конфликт: противостояние просто продолжится в гибридной и холодной форме".

Путин не хочет мира – последние новости

Как сообщал УНИАН, в 2026 году Россия продолжает отвергать предложения, направленные на прекращение войны в Украине.

Аналитический центр в сфере международных отношений Atlantic Council пишет, что Москва не согласится на присутствие европейских войск в Украине в рамках предложенных послевоенных гарантий безопасности. Это стало продолжением ряда подобных заявлений от Кремля, который фактически отклонил 20-пунктный мирный план, подготовленный Украиной, Европой и США.

Вас также могут заинтересовать новости: