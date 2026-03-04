Мерц после встречи с Трампом: Без Европы не будет мирного соглашения по Украине

Мерц призвал Европу участвовать в переговорах по Украине и усилить давление на Москву для достижения прочного мира.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 3 марта заявил, что любые соглашения по Украине, заключенные без участия европейских стран, не будут приемлемыми.

Как заявил Мерц на брифинге по итогам встречи, Европа должна быть вовлечена в мирные переговоры между РФ и Украиной, поскольку только при участии Европы мир может быть длительным и легитимным.

"Без участия европейцев соглашения не будет", – подчеркнул канцлер.

Мерц также подчеркнул необходимость усиления давления на Москву:

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву".

Он добавил, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление и европейскую интеграцию незаменим для стабильного мира.

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно длительным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира", - отметил Мерц.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, встреча канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинетезатронула два важных вопроса, в том числе и касающихся Украины. Первый заключается в том, насколько далеко Мерц готов зайти, чтобы остаться в хороших отношениях с Трампом, второй - какой политической ценой.

Цель Мерца во время визита заключалась в том, чтобы убедить Трампа оказывать более агрессивное давление на российского диктатора Владимира Путина с помощью санкций, чтобы положить конец войне Кремля против Украины.

