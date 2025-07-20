Сейчас на фронте Кремль обменивает жизни российских солдат на территориальные достижения, которыми потом можно будет торговаться за столом переговоров.

Владимир Путин, вероятно, хочет закончить войну против Украины в текущем году, потому что российская экономика дальше не вытянет. Об этом в своем блоге пишет отставной генерал австралийской армии, военный аналитик Мик Райан.

Он отмечает, что сегодня Москва сталкивается с целым комплексом проблем, которые только нарастают и которым нет простого решения, пока идет война: экономические проблемы, значительное ухудшение качества сухопутных войск, зависимость от Северной Кореи и Китая в обеспечении потребностей армии, давление со стороны президента США.

Свидетельством того, что Путин, вероятно, не планирует продолжать войну в следующем году, Мик Райан считает заявление российского диктатора, сделанное им в конце июня. Тогда в своей речи Путин сказал, что Россия начнет сокращать военные расходы уже со следующего года. И именно для того, чтобы подойти к окончанию войны на как можно более сильных позициях, российский диктатор бросает сейчас в бой все, что у него есть, считает аналитик.

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Мик Райан признает, что россиянам удается понемногу продвигаться на фронте, но те темпы, которые демонстрирует российская армия, он считает слишком "вялыми", если сравнивать с ресурсами, которые задействовала Россия.

"Эти достижения не являются решающими в общей схеме войны. Россияне не получают достаточно территории, чтобы прогнозировать какое-то реальное ощущение общего успеха", - отмечает обозреватель.

Мик Райан удивляется тому факту, что все аналитики сосредоточены на подсчетах квадратных километров, которые захватила Россия, но мало кто пытается проанализировать, почему Путин бросил все силы в наступление именно сейчас.

"Ему нужно что-то, с чем можно было бы выйти на мирные переговоры, когда они таки начнутся. Ему нужно в конце концов сократить расходы на войну, и он, вероятно, хочет уменьшить свою общую зависимость от Северной Кореи и Китая. Он, вероятно, находится под гораздо большим давлением, чем мы осознаем", - пишет аналитик.

Вместе с тем, по мнению обозревателя, Путин все еще верит, что может при необходимости продолжать войну. Поэтому россияне не остановят свое "большое наступление", пока иллюзии Кремля окончательно не будут развеяны.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, западные обозреватели не верят, что на Путина произвел хоть какое-то впечатление ультиматум Трампа и его требование к России заключить мир с Украиной в течение 50 дней. Журналисты The Telegraph призывают президента США действовать жестче - как с Ираном.

Между тем в Кремле действительно продолжают настаивать на полной капитуляции Украины, называя это "миром".

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