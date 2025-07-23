По словам Киричевского, это очень сложная задача.

Сейчас существует много стартовых площадок, с которых российские оккупанты запускают "Шахеды", поэтому необходимо запастись ракетами для поражения производственных объектов в РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо".

"Стартовых площадок для запуска врагом дронов - слишком много. Уже как минимум насчитывают 13 и, возможно, там более разветвленная система укрепленных пунктов, где хранятся эти дроны-камикадзе. В открытом доступе в начале года было зафиксировано, что во время одного публично известного удара западными ракетами Storm Shadow/SCALP-EG били по заглубленным, укрепленным складам с "Шахедами". Россияне не ленятся рыть фортификации под хранение "Шахедов", не говоря уже - под личный состав", - пояснил он.

Киричевский добавил, что есть различные инициативы по помощи Украине в создании ракет на большую дальность, в том числе и от Германии. По его словам, любая ракета делается не быстро, поэтому вряд ли есть другой выход, чем создать запас дальнобойного оружия, а потом начинать атаковать по производственным площадям, как в Елабуге.

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"Россияне такой объект создали в Елабуге, который можно назвать как угодно - гигантскую сборочную мастерскую, концлагерь в стиле нацистов или концлагерь китайцев, где есть уйгурский район. Это очень большой объект, на котором очень много людей, которые собирают и клеят все детали, поступающие из Китая и других источников импорта. Поэтому надо создавать запас ракетного вооружения, чтобы начинать методично по этому объекту бить. Кто знает, сколько на это нужно средств разрушения, но надо понимать, что бить по стартовым площадкам - очень сложная задача. Бить по Елабуге, возможно, - еще более сложная задача. Однако логика подсказывает, что нужно концентрироваться именно на этом производственном объекте", - подытожил эксперт.

Борьба с российскими "Шахедами" - последние новости

В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков заявил, что Украина должна бить по заводу с "Шахедами", но не все так просто. По его словам, россияне очень "грамотно построили эти логистические цепи", и им удается наращивать производство.

Катков добавил, что сейчас "Шахеды" для РФ уже стали "основным средством доставки боевых частей", в отличие от ракет.

"Если мы возьмем любую последнюю атаку, возможно, даже за полгода, но любую комбинированную атаку, с крылатыми, баллистическими ракетами, с "Кинжалами", чем угодно, и "Шахедами", то враг запускает "Шахедов" настолько много, что в них боевых частей, которые он запустил, уже в два-три раза больше, чем на тех же ракетах. То есть условно ракеты отвечают за доставку примерно 10-15 тысяч тонн взрывчатки, "Шахеды" - за 20-30 тысяч", - подчеркнул эксперт.

В то же время авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап ответил, может ли РФ запускать ежесуточно 2 тысячи "Шахедов". Он считает, что для того, чтобы проводить такие атаки, россиянам нужно построить как минимум еще 10-20 заводов по производству этих беспилотников.

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