Магнитная буря ожидается слабая, но метеочувствительные люди все равно могут ее ощутить.

Сегодня, 23 июля, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, в течение дня К-индекс достигнет 5. Это соответствует магнитной буре уровня G1 по шкале NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США).

Как магнитная буря G1 может повлиять на человека?

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Большинство людей не ощущает изменений, однако у метеозависимых могут появиться головные боли, усталость и раздражительность.

Также возможны легкие перебои в работе спутниковой связи и радиосигналов, особенно в районах ближе к полюсам. При благоприятных условиях может быть видно северное сияние в северных регионах.

Портал Geomagnetism сообщаетс, что в последние дни на Солнце произошло несколько корональных выбросов массы. Ожидается, что они в основном не коснутся Земли, но все же нельзя исключать скользящие удары 23, 24 и 25 июля.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Чтобы помочь организму легче перенести магнитную бурю, важно соблюдать несколько простых правил.

В такие дни желательно высыпаться, избегать переутомления и стрессов.

Полезно пить больше чистой воды, сократить потребление кофе и алкоголя.

Легкая физическая активность, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание также поддержат самочувствие.

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