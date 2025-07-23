Сегодня, 23 июля, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.
Как сообщается, в течение дня К-индекс достигнет 5. Это соответствует магнитной буре уровня G1 по шкале NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США).
Как магнитная буря G1 может повлиять на человека?
Большинство людей не ощущает изменений, однако у метеозависимых могут появиться головные боли, усталость и раздражительность.
Также возможны легкие перебои в работе спутниковой связи и радиосигналов, особенно в районах ближе к полюсам. При благоприятных условиях может быть видно северное сияние в северных регионах.
Портал Geomagnetism сообщаетс, что в последние дни на Солнце произошло несколько корональных выбросов массы. Ожидается, что они в основном не коснутся Земли, но все же нельзя исключать скользящие удары 23, 24 и 25 июля.
Как защититься от магнитных бурь - советы
Чтобы помочь организму легче перенести магнитную бурю, важно соблюдать несколько простых правил.
- В такие дни желательно высыпаться, избегать переутомления и стрессов.
- Полезно пить больше чистой воды, сократить потребление кофе и алкоголя.
- Легкая физическая активность, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание также поддержат самочувствие.