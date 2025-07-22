Дожди в течение дня сместятся на левобережье.

В среду, 23 июля, в большинстве областей Украины ожидается очень теплая летняя погода. Только на юго-востоке еще сохранится сильная жара до +32°...+35°. Дожди сместятся на левобережье, местами будут грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°, небольшой дождь.

Во Львове в среду будет ясно. Ночью +14°, днем +26°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается ясна погода, ночью +16°, днем +27°.

В Тернополе 23 июля ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +30°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +16°...+28°, ясно.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +26°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+26°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, ясно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+27°. небольшой дождь.

В Одессе 23 июля - ясно, температура ночью +23°, днем +32°.

В Херсоне в среду ночью будет +22°, днем +34°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +27°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +29°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет ясно, +21°...+32°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +30°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +22°, днем +30°.

23 июля - праздник, приметы погоды

23 июля - день Антония-рясочника. Если в этот день гремит глухой гром - к дождю, а если гулкий - к ливню.

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