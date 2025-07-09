Отмечается, что владельцы бизнеса уже бьют тревогу.

В России наблюдается резкий рост числа конфискаций активов. Данная ситуация ухудшает перспективы замедляющейся экономики страны, хотя такие меры помогают пополнить государственную казну.

Издание Bloomberg пишет, что, по оценкам юристов, общая стоимость конфискованного имущества с 2022 года достигла 3,9 трлн рублей или 49,5 млрд долларов. За последние 12 месяцев общая стоимость конфискованных активов утроилась.

В то время как 1,5 трлн рублей из конфискованных активов принадлежали стратегически важным предприятиям, остальная часть принадлежит широкому спектру отраслей и часто продается новым владельцам, а доходы от продажи поступают в казну. Юристы насчитали 102 таких дела.

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Тенденция к увеличению конфискации активов может способствовать укреплению государственных финансов, а также упрочению контроля государства. Однако она ослабляет устойчивость экономики и опустошает частный сектор, который помог России выдержать санкции и потрясения после полномасштабного вторжения в Украину.

По словам юристов, власти приводят целый ряд обоснований для конфискации, начиная от проблем с тем, как были приватизированы предприятия, и обвинений в коррупции, заканчивая предполагаемым экстремизмом и защитой общественных интересов.

В прошлом году федеральный бюджет получил 132 миллиарда рублей от продажи имущества, что значительно превысило целевой показатель в 1 миллиард рублей. Большая часть этой суммы поступила от активов, конфискованных Генеральной прокуратурой. Министр финансов Антон Силуанов заявил в марте, что хочет сохранить этот темп в 2025 году. В связи с этим владельцы бизнеса бьют тревогу.

Финансовое положение России ухудшается. По словам экономиста и научного сотрудника Центра Дэвиса Гарвардского университета Андрея Яковлева, снижение цен на нефть и укрепление рубля угрожают истощением оставшихся ликвидных резервов в Национальном фонде благосостояния к концу года.

"Это поднимает вопрос о том, как финансировать военное производство и армию - и продажа конфискованных активов бизнесменам, связанным с режимом, становится удобным вариантом", - сказал он.

Экономика России - последние новости

Падение цен на нефть и рекордные расходы на войну может привести к тому, что российский фонд национального благосостояния может исчерпать себя уже в следующем году.

При этом нефтегазовые доходы России в июне упали на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну в следующем году.

8 июля стало известно, что дефицит бюджета РФ за первое полугодие 2025 года составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

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