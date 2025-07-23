Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Россию

В МИД страны напомнили, что поляки, имеющие российское гражданство, могут быть мобилизованными в армию РФ.

Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан, находящихся на территории России, немедленно покинуть страну.

"Мы рекомендуем гражданам Польши, которые находятся в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными способами, если их жизненные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют их пребывания на территории этой страны", - говорится в сообщении польского МИД.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что граждане Польши, которые имеют также российское гражданство, "рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане РФ". Следовательно, их может касаться объявленная в России мобилизация, которая формально продолжает действовать.

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"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно сложнее или даже невозможной", - добавили в ведомстве.

Польша готовится к угрозе со стороны РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, правительство Польши серьезно рассматривает возможность нападения со стороны России. Министерство культуры страны готовит планы по передаче ценных произведений искусства страны за границу на случай российского вторжения.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказал, что уже через два-четыре года после того, как закончится война против нашей страны, Россия будет "технически" готова к тому, чтобы воевать против Европы.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что первой страной, которая попадет под угрозу российского вторжения, будет Литва.

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