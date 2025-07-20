Планы Путина не изменились, несмотря на заявления Трампа ввести дополнительные санкции против России.

Кремлевский диктатор Владимир Путин готов двигаться в направлении мирного урегулирования войны в Украине. Однако, главной целью Москвы по-прежнему является достижение своих целей, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет Reuters.

Также Песков сказал, что мир уже привык к иногда "жесткой" риторике президента США Дональда Трампа. В то же время, как указывает издание, он напомнил, что Трамп также пообещал искать пути для достижения мирного соглашения.

"Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее довести урегулирование ситуации в Украине до мирного завершения. Это длительный процесс, он требует усилий, и это нелегко", - сказал Песков.

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Издание отмечает, что пресс-секретарь Путина подчеркнул, что для России главным является достижение поставленных целей, которые для них понятны.

Указывается, что в понедельник, 14 июля глава Белого дома объявил о более жесткой позиции в отношении России и пообещал предоставить Украине новую партию военной помощи. В нее, как упоминает издание, могут войти системы противоракетной помощи Patriot.

Также Трамп объявил, что дает России срок в 50 дней, чтобы согласиться на прекращение огня, иначе США готовы ввести вторичные пошлины в размере 100% не только против РФ, но и ее партнеров.

Заявления Кремля

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что время для личной встречи Путина и Трампа не наступило. Но когда это произойдет, они, вероятно, заключат "большие договоренности". Песков добавил, что это станет результатом огромной работы.

Также мы писали, что Песков опроверг слухи, что в Китае в сентябре этого года может состояться встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина на параде по случаю окончания Второй мировой войны. Сообщается, что российский диктатор уже получил приглашение на это мероприятие, Си Цзиньпин планирует отправить его и Трампу. Однако, президент США вряд ли приедет в Китай, потому что хочет встретиться с лидерами этих стран на своей территории.

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