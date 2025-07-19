В Кремле не верят, что Трамп действительно введет санкции, или что они будут действенными.

Ультиматум Дональда Трампа, который требует от Москвы заключить соглашение с Киевом в течение 50 дней, похоже, не произвел особого впечатления на Кремль. Нужны более решительные действия со стороны США, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что Трамп, очевидно, был уверен, что российское руководство серьезно отнесется к угрозе введения новых санкций и сделает реальные шаги к миру в Украине в течение этих 50 дней. Однако прошла уже почти неделя с того, как президент США озвучил свои угрозы, а Москва не проявила никаких признаков заинтересованности в переговорах с Украиной.

"Важное заявление Трампа встретили в Москве с облегчением, а не с тревогой. Московская фондовая биржа выросла на 2,7%, а российский рубль вырос на 0,8% относительно китайского юаня. Российские чиновники опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести лишь в значительной степени невыполнимые тарифы против стран БРИКС", - говорится в публикации.

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The Telegraph отмечает, что официальные и неофициальные спикеры Кремля продолжили использовать старую риторику конфронтации, а российская армия осуществила очередные массированные удары по Украине сотнями дронов и десятками ракет.

"Эти предупредительные сигналы указывают на то, что Трамп недостаточно решительно реагирует на Россию. Нужен настоящий подход максимального давления, чтобы заставить Путина принять мирное соглашение в Украине", - пишет автор публикации.

Обозреватель предлагает "стратегию максимального давления", состоящую из трех взаимосвязанных компонентов:

устранение лазеек в санкционном режиме, в частности наложение санкций на всю российскую инфраструктуру добычи и экспорта нефти;

увеличение поставок оружия Украине, потому что нынешнего масштаба, очевидно, недостаточно, чтобы напугать Кремль;

поддержка внутреннего оборонного сектора Украины, который демонстрирует высокий уровень инноваций и эффективности.

"В своем стремлении обезвредить ядерную программу Ирана Трамп фактически синтезировал тактику давления с просчитанными рисками. Трамп должен воспроизвести элементы этой формулы, чтобы принудить Путина к миру", - резюмирует обозреватель.

Реакция России и ее союзников на ультиматум Трампа

Как писал УНИАН, после того, как Трамп озвучил ультиматум России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы президента США являются "театральными" и России они "безразличны".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вообще высмеял угрозы Трампа, припомнив, что тот все время меняет сроки окончания войны - 24 часа, 100 дней, а теперь вот 50 дней.

Официальный спикер Путина Дмитрий Песков был наиболее дипломатичным. Он заявил, что Запад должен давить на Украину, а не Россию.

Китайский диктатор Си Цзиньпин заявил, что на фоне американских угроз Китай и Россия должны усилить сотрудничество.

И только в Индии заявили, что без проблем откажутся от российской нефти, если США решат ввести вторичные санкции против ее покупателей.

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