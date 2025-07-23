Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях, - ISW

Подразделения оккупационных войск продолжают штурмовые действия на нескольких участках фронта.

Российские оккупанты продвинулись на отдельных участках фронта, в частности на севере Сумской области, в направлении города Лиман Донецкой области, а также в Покровском районе.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), геолокационно удалось подтвердить продвижение россиян в районе населенного пункта Ворачино на севере Сумщины. В то же время информация о полном контроле над населенным пунктом пока не подтверждена.

В направлении Лимана враг активизировал наступательные действия. На этом направлении захватчики оккупировали Липовое и продвинулись на юго-запад от него.

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На Покровском направлении зафиксированы наступательные действия противника у населенных пунктов Звирово, Песчаное, Разино и вблизи Покровска. Аналитики утверждают, что Силы обороны продолжают удерживать ключевые позиции и контролируют ситуацию.

Также ISW сообщает о локальных продвижениях российских войск вблизи Часового Яра и в районе Попового Яра. В то же время украинские подразделения также имели успех на этом направлении, в частности в окрестностях Дилиевки.

На южном направлении российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Малой Токмачки в Запорожской области, утверждают аналитики. На Херсонщине оккупанты вели штурмовые действия, но продвижения не достигли.

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Как сообщал УНИАН, российские войска смогли продвинуться возле ряда населенных пунктов на линии боевого соприкосновения. В частности, аналитики фиксируют продвижение возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Вольном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области.

Перед этим оккупанты имели успех у Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки в Донецкой области.

Тем временем в Запорожье украинские войска смогли восстановить несколько позиций в районе города Орехов. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

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