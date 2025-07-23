Ожидается, что пока что курс валют будет в прогнозируемых пределах.

Курс доллара в банках Украины до 25 июля включительно будет находиться в пределах от 41,40 до 42,20 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,40 до 42,10 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом он спрогнозировал, что курс в банках будет находиться в пределах от 48,05 до 49,50 гривни, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 48,10 до 49,40 гривни.

"Большинство обменников и банков проработают в эти дни с разницей в пределах от 20 до 25 копеек как по доллару, так и по евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах около 20 копеек по обеим валютам", - подытожил эксперт.

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Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 27 июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что с 21 по 27 июля курс доллара в Украине вряд ли пересечет границу в 42 гривни. Скорее всего, он будет торговаться в пределах 41,5-42,2 гривни.

При этом, соглано его прогнозу, курс евро до конца недели будет находиться в пределах 48,5-49,5 гривни, но изменения будут подчинены событиям за пределами Украины - ситуации на Ближнем Востоке, экономических отношений между странами БРИКС и США, между Европейским Союзом и США.

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