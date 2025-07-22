В православный праздник сегодня вспоминают одну из самых почитаемых святынь.

23 июля по новому церковному календарю православные чтят Почаевскую чудотворную икону Божией Матери, которую относят к одной из самых почитаемых. Где сейчас хранится образ, в чем он помогает верующим, о традициях и запретах, связанных с этим днем, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале.

Что за праздник сегодня церковный - дата по новому и старому календарю

23 июля (5 августа по старому стилю) вспоминают о чудесах одной из самых почитаемых святынь - Почаевской иконы Божией Матери.

Этот праздник был установлен в честь чудесного спасения Успенской Почаевской Лавры от осады татар 20-23 июля 1675 года, в период Збаражской войны с турками. Согласно преданию, монахи не могли противостоять навале татар и стали молиться Богородице и преподобному Иову Почаевскому. И тогда над храмом явилась Пресвятая Дева в окружении ангелов и со святым Иовом. Видение напугало татар, и они стали пускать стрелы - те возвращались обратно, началась паника, и воины обратились в бегство. Те, кто уцелел, позже приняли христианство.

Видео дня

Связано с иконой и множество других чудес, одно из самых известных - исцеление слепой девочки Анны Акимчуковой. Кроме того, граф-униат Николай Потоцкий, увидев чудесное спасение своего кучера после молитвы Почаевской Богородице (которого он сам же и хоетл убить), стал покровителем Почаевской обители.

По преданию, икону монастырю передала дворянка Анна Гойская в XVI веке. Сейчас святыня хранится в Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают священномученика Аполлинария, епископа Равенийского;

мучеников Трофима, Феофила и 13 других.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине согласно старому стилю - 23 июля вспоминают преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры.

О чем просят у образа Почаевской Богородицы, обычаи дня, что сегодня нельзя делать

Почаевская икона Божией Матери помогает в самых разных жизненных ситуациях. К ней обращаются с молитвами о здоровье, исцелении от тяжелых заболеваний, просят защиты для семьи от недоброжелателей, завистников, воров. Считается, что она дарует мир в семье, помогает сохранить любовь и согласие между супругами, может указать на доброго и верного спутника жизни. Верят, что Почаевская Богородица укрепляет веру, наставляет на верный путь, а также ограждает от зла родную землю.

Народное название дня - Трофим Бессонник, который прозвали так из-за череды нескончаемых хлопот в это время. В эту пору, как правило, идет уборка урожая, дел хватает в огороде и в доме, поэтому трудиться приходится с рассвета до поздней ночи.

Считается, что все начинания 23 июля обязательно увенчаются успехом, а труд в этот день принесет плоды. Также день благоприятен для сватовства и заключения брака - союз будет крепким.

Церковь напоминает: в праздник, как и в любой другой день, нельзя ссориться, злословить, завидовать и отказывать в помощи нуждающимся. Грехом считается жадность, клевета, сплетни и грубость и особенно лень.

По народным приметам сегодня нельзя долго спать - можно упустить удачу и нажить бедность.

Приметы 23 июля - какую погоду ожидать

По приметам дня судят об урожае и переменах в погоде:

туман с утра - к урожаю грибов;

туман с вечера - жди ясной и тихой погоды;

яркие звезды перед рассветом - пойдут дожди;

дождь пошел - будет богатый урожай;

громко ухает сова - к резкому похолоданию, особенно ночью.

Согласно приметам, сегодня нельзя ломать калиновые ветки, чтобы не накликать беду. Дерево издавна считается защитой дома, а калиновая веточка или кора - сильным оберегом.

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