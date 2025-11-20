Именно по этому плану американские чиновники тайно консультировались с российской стороной. При этом украинцы никакого участия в разработке плана не принимали.

Президент США Дональд Трамп уже одобрил план окончания войны между РФ и Украиной, который состоит из 28 пунктов, и по которому чиновники Белого дома консультировались с россиянами.

Именно этот план высокопоставленные представители администрации Трампа втайне разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами, сообщил NBC News источник в Белом доме.

По словам чиновника, план разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

"План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира", - сообщил NBC News высокопоставленный представитель.

Другие подробности плана чиновник раскрывать не стал, лишь отметил, что документ все еще требует обсуждения с Украиной и РФ. При этом три официальных лица США сообщили NBC News, что рамки плана еще не представлены украинской власти, и что сроки завершения работы над проектом документа совпали с визитом делегации армии США в Украину.

"Прекращение сложной и смертоносной войны в Украине требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. Достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на трудные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем список потенциальных идей по прекращению войны, основываясь на предложениях обеих сторон", - прокомментировал Рубио на X.

"Усилия США по возобновлению мирных переговоров набирают обороты, хотя Кремль не продемонстрировал никаких признаков изменения своих условий прекращения войны и преуменьшил значение сообщений СМИ о том, что США работают над мирным планом из 28 пунктов", - отметило издание.

Источники издания отметили, что Украина не принимала участия в разработке этого плана, а была проинформирована об общих чертах плана, но не была проинформирована подробно и не получала какие-либо предложения.

При этом союзник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил NBC News, что не знал об этом плане.

"Но я скажу вот что: надеюсь, что никакого плана нет - ни один план не сработает, пока Путин не поверит в серьезность наших намерений продолжать оказывать Украине более масштабную военную помощь", - прокомментировал Грэм.

В связи с этим издание напомнило, что предыдущие попытки относительно окончания войны под руководством Уиткоффа также не включали Украину и провалились.

