Экс-премьер Польши подчеркнул, что Меркель является "одним из немецких политиков, которые больше всего вредили Европе за последнее столетие".

Появилась реакция Польши и Эстонии по поводу заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая обвинила эти страны, а также Литву и Латвию в причастности к началу войны в Украине.

В то же время, эти обвинения Меркель раскритиковали в эстонском парламенте. Председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что слова Меркель "бросают тень" на ее пребывание на посту канцлера.

Также резко высказался по этому поводу экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она является одним из немецких политиков, которые больше всего вредили Европе за последнее столетие", написал он в соцсети Х.

Что сказала Меркель

Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии несут общую ответственность за вторжение Владимира Путина в Украину.

Меркель рассказала, что в 2021 году пыталась создать новый формат прямых переговоров ЕС с Владимиром Путиным, поскольку, как она признала, Минские соглашения "Путин уже не воспринимал всерьез".

При этом, по словам экс-канцлера, против этой инициативы выступили именно Польша, Литва, Латвия и Эстония - "из-за страха, что у нас не будет единой политики в отношении России".

Такая позиция привела к ухудшению отношений между ЕС и Россией, что в итоге спровоцировало войну в Украине, заявила Меркель.

