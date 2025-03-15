Экс-канцлер Германии поделилась своими мыслями о войне в Украине и о процессе ее завершения.

Нет никакому оправдания России, начавшей полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, однако рассуждать об интересах оккупантов нужно обязательно, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung. По ее словам, США, Германия и Европейский Союз, в целом, поддерживают Украину, так как это в их собственных интересах.

"Потому что нельзя просто вторгнуться в страну и поставить под сомнение ее территориальный суверенитет,. В 1994 году США вместе с Великобританией и Россией подписали Будапештский меморандум о содействии территориальному суверенитету Украины, что является необходимым условием для отказа Украины от ядерного оружия. В этом плане они взяли на себя ответственность за безопасность Украины", - отметила она.

Кроме того, Меркель сказала, что, если есть желание помочь стране, которая "вот-вот будет уничтожена агрессором", запрещается публично говорить о внутренних делах [этой страны], особенно в таком тоне, как это сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Она добавила, что хочет, чтобы Украина вышла из этой борьбы за выживание как суверенная страна в мире и свободе. Чтобы достичь этой цели, в дополнение к военной силе, по ее словам, необходимо использовать дипломатические средства и идти на компромиссы, и это нужно делать с достоинством.

Меркель считает, что в текущей ситуации все еще возможно обеспечить, чтобы российские оккупанты не выиграли войну. Хотя военными средствами этого достичь и не удастся.

Другие новости в контексте процесса завершения войны

Ранее УНИАН сообщал, что Украина планирует перейти к "оперативной фазе" прекращения огня. "Рано или поздно Путину придется сесть за стол переговоров. Так что, это момент. Пусть замолчат пушки, пусть варварские атаки на Украину раз и навсегда прекратятся, и сейчас же согласуем прекращение огня", - заявил премьер-министр Великобритании.

Кроме того, Мелони ответила, планирует ли Италия отправлять свои войска в Украину. Это заявление появилось в субботу после онлайн-саммита, организованного премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с лидерами стран-союзников.

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