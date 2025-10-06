Меркель также заявила, что началу войны в Украине способствовала пандемия COVID-19.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии несут общую ответственность за вторжение Путина в Украину. В интервью венгерскому изданию Partizan она заявила, что позиция этих стран привела к ухудшению отношений между ЕС и Россией, что в конечном итоге спровоцировало войну в Украине, пишет blick.ch.

Меркель рассказала, что в 2021 году пыталась создать новый формат прямых переговоров ЕС с Владимиром Путиным, поскольку, как она признала, Минские соглашения "Путин уже не воспринимал всерьез".

При этом, по словам экс-канцлера, против этой инициативы выступили именно Польша, Литва, Латвия и Эстония — "из-за страха, что у нас не будет единой политики в отношении России".

"В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, и началась агрессия Путина", — добавила Меркель.

Кроме того, она заявила, что началу войны в Украине также способствовала пандемия COVID-19.

"Мы больше не могли встречаться, потому что Путин боялся пандемии коронавируса. Если вы не можете встречаться, если вы не можете обсуждать разногласия лично, то вы не сможете найти новые компромиссы", — отметила она.

Однако Меркель не упомянула, что в период действия Минских соглашений с 2015 по 2021 год Россия продолжала войну на Донбассе, а подготовка к полномасштабному вторжению началась еще весной 2021 года — задолго до ее ухода из политики.

