Кислица поделился, что украинские представители в Вашингтоне общаются с Виткоффом, чтобы донести свои месседжи и услышать информацию о его переговорах с россиянами.

Вскоре спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф снова собирается посетить Москву. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью Укринформ в четверг, 25 сентября, ответил, собирается ли американский политик в Украину также.

Кислица отметил, что Уиткофф не отрицал возможности воспользоваться приглашением посетить Украину. По его словам, генерал-лейтенант Кит Келлог является спецпредставителем президента США по Украине, а Стив Уиткофф - по России.

Первый заместитель главы МИД Украины рассказал, что представители Украины в Вашингтоне садятся напротив Уиткоффа, доносят свои месседжи и хотят услышать от него, на каком этапе успешности или неуспешности находятся его переговоры с россиянами.

Видео дня

"Переговоры ведутся на разных политических уровнях, а также с начальниками штабов армии, потому что разработка комплексных гарантий безопасности имеет не только политические и военно-политические, но и чисто военные компоненты", - поделился дипломат.

То есть, по его словам, это многоуровневый межотраслевой процесс.

США и война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Госсекретарь США Марк Рубио принял приглашение совершить визит в Украину. По словам Сибиги, на осенней сессии Генассамблеи ООН состоялась важная трансатлантическая встреча всех союзников НАТО и Украины по приглашению госсекретаря США. На ней обсуждались дальнейшие шаги для укрепления Украины и усиления давления на РФ. После этой встречи Сибига лично пообщался с Рубио и они обсудили воплощение договоренностей президентов двух стран.

Также мы писали, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры о нормализации отношений между Россией и США продвигаются крайне медленно. Песков отметил, что Путин "открыт к процессу урегулирования", и американский лидер Дональд Трамп якобы не может этого не замечать. По мнению Пескова, отношения президентов РФ и США позволяют им обсуждать достаточно острые темы.

Вас также могут заинтересовать новости: