В нынешней администрации Трампа именно Марко Рубио де-факто является вторым человеком в США после президента.

Госсекретарь США Марк Рубио принял приглашение осуществить визит в Украину. Об этом в своем Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информируя о результатах работы украинской делегации в рамках осенней сессии Генассамблеи ООН.

В частности он отметил, что вчерашний день, последний день работы Генассамблеи, завершился важной трансатлантической встречей всех союзников НАТО и Украины по приглашению госсекретаря США. На этой встрече были обсуждены дальнейшие шаги для укрепления Украины и усиления давления на РФ.

После встречи, как пишет Сибига, он имел возможность пообщаться с Рубио лично и обсудить воплощение договоренностей президентов двух стран. Во время разговора, как пишет министр, он пригласил коллегу посетить Украину в удобное время.

"Благодарен за то, что это приглашение было принято", - отметил далее Сибига.

По словам министра, вчерашний день "действительно дал ощущение, что мы не одни".

"День, который подтвердил, что правда на нашей стороне. Завтра продолжим работу для конкретных результатов для Украины", - написал Сибига.

Генассамблея ООН: последние новости

Как сообщал УНИАН, 80-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 23 сентября в Нью-Йорке. В ней приняли участие около ста президентов и более 40 премьер-министров со всего мира.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на полях ассамблеи заявил впервые, что Украина может выиграть войну, начатую Россией. Также он сказал, что не ожидал, что вопрос завершения войны против Украины будет настолько трудным.

Трамп заявил, что если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной и не прекратит войну, то США готовы ввести огромные пошлины, что, по его словам, будет способствовать появлению договоренностей о прекращении огня. Также Трамп обвинил ООН в бездействии.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что война в Украине "не может завершиться военным путем", а в конце концов должна закончиться за столом переговоров.

24 сентября Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях 80-й Генсамблеи ООН. В Госдепе США сообщили, что Рубио повторил призыв президента США прекратить убийства и то, что РФ должна принять серьезные меры для долгосрочного "урегулирования" войны.

