Война России против Украины в конце концов завершится переговорами, они неизбежны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A Haber.

"Я думаю, что эта война переживает самый тяжелый момент, поскольку обе стороны сосредоточились на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга", – отметил он.

Фидан говорит, что сейчас война превратилась в войну дронов. А потери, по его словам, "вышли за пределы управляемых".

"Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями. Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Это может произойти в Турции, это может произойти в других местах, но я верю, что этот мир точно наступит", – констатировал Хакан Фидан.

Война в Украине – другие новости

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал возобновление переговоров по обмену пленными. По его словам, речь идет о "стамбульском формате".

"В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты", – рассказал он.

Что касается ситуации на фронте, то, как сообщил президент Зеленский, российские войска провалили установленные Путиным дедлайны для захвата Купянска Харьковской области и Покровска Донецкой области. Сроки снова сдвинули.

