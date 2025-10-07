Путин, согласно поправкам к конституции РФ, может занимать пост президента страны до 2036 года, когда ему уже исполнится 83 года.

По инициативе кремлевского диктатора Владимира Путина в России значительно увеличили субсидии на научные проекты, посвященные борьбе со старением. Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что российские пропагандисты и окружение Путина продолжают создавать иллюзию того, что российский диктатор якобы "постоянно работает". В частности, росСМИ заявляли о том, что глава РФ 7 октября, в день своего 73-летия, будет работать в привычном режиме и даже проведет "оперативное" заседание Совета национальной безопасности.

В издании добавили, что Путин, согласно поправкам к конституции РФ, принятым в 2020 году, может занимать пост президента страны до 2036 года. Тогда ему будет 83 года.

Видео дня

Журналисты напомнили, что глава РФ во время беседы с китайским лидером Си Цзиньпином 3 сентября в Пекине обсуждали возможности современной медицины по продлению жизни. Российский диктатор тогда сказал, что "с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, что позволит людям достигать бессмертия", о чем писало агентство Bloomberg.

Более того, Путин позже публично признал, что верит в возможность продления жизни человека до 150 лет. Журналисты выяснили, что по его инициативе количество финансируемых государством научных проектов в этой области увеличилось в 6 раз.

По данным издания, с 7 проектов, одобренных в период с 2016 по 2022 год на общую сумму 21 миллион рублей, в период с 2021 по 2025 год их число увеличилось до 43, а общий объем финансирования составил 172 миллиона рублей.

Кроме того, в 2025 году в РФ финансирование получили и другие исследовательские программы по старению, включая программу "Регуляция процессов обновления клеток в организме, фундаментальной основы длительного сохранения функциональной активности органов и тканей, здоровья и активного долголетия человека". Ее руководителем является эндокринолог Мария Воронцова, которая, вероятно, является старшей дочерью Путина.

Путин и Си обсуждали возможности медицины по продлению жизни

Напомним, что ранее Bloomberg раскрыло детали беседы руководителей России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпиня во время проведения китайских торжественных мероприятий. Журналисты выяснили, что они обсуждали возможности современной медицины по значительному продлению их жизни.

В частности, Путин заявил Си, что с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, и "люди смогут жить во все более молодых телах и даже достигать бессмертия". В ответ глава Китая сказал, что "в этом веке есть шанс дожить до 150 лет".

Отмечается, что этот разговор не был предназначен для широкой публики. Его детали были раскрыты из-за ошибки технического персонала. Микрофон, который был прикреплен на одежде одного из диктаторов, продолжал работать и выдавать в эфир разговор Путина и Си.

Вас также могут заинтересовать новости: