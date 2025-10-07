Российский диктатор также заявил, что стратегическая инициатива на фронте "принадлежит" армии РФ.

Решения, которые были приняты в феврале 2022 года, правильные и своевременные, заявил российский диктатор Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ, передают росСМИ.

"Сейчас стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами РФ. В этом году мы освободили почти 5000 квадратных километров территории и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российской воинственности, такие как беспрекословная преданность и любовь к родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство", - отметил цинично президент России.

Также он передал слова своей "искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм", которые российские оккупанты "проявляют ежедневно".

Кроме того, как цитируют российские пропагандисты, Путин заявил, что ВСУ якобы отступают по всей линии боевого соприкосновения.

"Киевский режим, стремясь продемонстрировать хоть какие-то успехи покровителям с Запада, наносит удары по мирным объектам в РФ - это ему не поможет", - передают слова диктатора росСМИ.

Последние циничные заявления Путина

Ранее Владимир Путин пригрозил США из-за вероятной поставки Украине "Томагавков". По его словам, поставки этих ракет Украине приведут к "разрушению положительных тенденций в отношениях России и США".

"Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, по крайней мере позитивных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - подчеркнул российский диктатор.

Также президент РФ заговорил об ударах по украинским атомным электростанциям. Комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, он заявил, что в Киеве "должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по станции".

