Финансовый выигрыш Путина: Волкер дал оценку войне с Ираном и спаду внимания в Украину

По его словам, до войны с Ираном США не уделяли Украине достаточного внимания.

Доход, полученный Россией от продажи нефти по высокой цене из-за войны с Ираном, будет способствовать продолжению войны с Украиной. Об этом в интервью "Новости.LIVE" сказал бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что ослабление военного потенциала Ирана было достигнуто, но у него еще есть определенные военные возможности, он способен контролировать и даже перекрывать судоходство в Персидском заливе и теперь еще больше уверен в этом. При этом добавил, что иранский режим остается у власти и, возможно, он сильнее, чем раньше.

По его словам, сейчас оказывается давление на президента США Дональда Трампа, чтобы прекратить эту войну, но она еще продлится некоторое время.

Видео дня

Волкер соглашается, что Украине сейчас из-за войны с Ираном уделяется меньше внимания. При этом он подчеркнул, что США и до этого не уделяли Украине достаточного внимания. Он сказал:

"Одним из негативных последствий войны в Иране стало то, что Владимир Путин получил финансовую выгоду - он смог продавать нефть на мировых рынках и получать примерно на 5 миллиардов долларов в месяц больше, чем раньше. Это серьезная проблема для Украины и Европы. Такой доход России может, к сожалению, способствовать продолжению войны".

По его словам, партнеры и раньше просили Украину не наносить удары вглубь России.

"Поэтому это не что-то новое, но Украина должна быть вежливой, но в то же время четко объяснять, что пока Россия атакует, у нас нет выбора - мы должны наносить ответные удары", - отметил бывший спецпредставитель.

Война в Иране - последние новости

Как сообщал УНИАН, США и Иран обсуждают возможность проведения еще одного раунда переговоров для завершения войны после того, как переговоры в Исламабаде под руководством вице-президента Джея Ди Венса не привели к прорыву.

По данным Associated Press, стороны хотят провести новые переговоры до окончания двухнедельного перемирия. В качестве места проведения переговоров американские чиновники, кроме Исламабада, рассматривают также Женеву.

