В ООН обеспокоены заявлениями США о нанесении ударов по энергетическим объектам и мостам Ирана, – Bloomberg

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что риск нанесения ущерба гражданскому населению может сделать эти удары незаконными.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "обеспокоен" угрозами президента Дональда Трампа нанести удар по гражданской инфраструктуре Ирана, заявил его пресс-секретарь. Это редкий случай, когда эта международная организация выражает упрек в адрес США, сообщает Bloomberg.

Издание сообщило, что пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик поделился с журналистами в понедельник, 6 апреля, что президент США Дональд Трамп рискует нарушить международное право, если воплотит свои угрозы в жизнь.

По словам Дюжаррика, даже если у США есть военная цель в атаках на невоенные объекты, риск нанесения вреда гражданскому населению может сделать эти удары незаконными.

"Мы были обеспокоены риторикой, прозвучавшей в том посте в соцсетях, где содержались угрозы об американских ударах по электростанциям, мостам и другим объектам инфраструктуры, если Иран не согласится на сделку", – заявил пресс-секретарь ООН.

Издание поясняет, что это была ссылка на пост Дональда Трампа в соцсетях от воскресенья, насыщенный нецензурной лексикой.

Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран соблюдать нормы международного права и не наносить удары по гражданской инфраструктуре.

В то же время издание отмечает, что в ходе войны, начавшейся 28 февраля, Иран нанес удары по гражданским объектам в Израиле и нескольких странах Персидского залива.

Добавляется, что Гутерриш, как правило, старался воздерживаться от прямой критики США или других государств-членов. При этом генсек ООН призвал США и Израиль прекратить конфликт, а Иран – отказаться от нападений на своих соседей.

В публикации упоминается, что на прошлой неделе Гутерриш выступил за обеспечение свободы судоходства и защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры, в частности ядерных объектов, поскольку регион находится "на грани развязывания более масштабной войны".

"Американские войска уже нанесли как минимум один удар по невоенной цели – мосту, соединяющему Тегеран с городом Карадж", – сообщило издание.

В статье напоминается, что глава Белого дома повторил свои угрозы на пресс-конференции в понедельник, 6 апреля. Он заявил, что у США есть план уничтожить каждую электростанцию и каждый мост в Иране в течение четырех часов, "если мы захотим".

Издание добавляет, что на вопрос, не беспокоит ли его то, что бомбардировка электростанций и мостов может считаться военным преступлением, Трамп ответил: "Нет, совсем нет".

Ранее УНИАН сообщал, что один из ведущих лидеров ЕС заявил, что удары США по энергетической инфраструктуре и мостам в Иране станут военным преступлением. Примечательно, что и президент Европейского Совета Антониу Кошта подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре, в частности по объектам энергетики, являются незаконными и неприемлемыми. Кошта уточнил, что это касается как войны России в Украине, так и любого другого места. Президент Европейского Совета заявил, что после пяти недель войны на Ближнем Востоке становится очевидным, что устранить первопричины конфликта можно только дипломатическим путем.

Также мы писали, что Sky News со ссылкой на неназванного представителя израильского оборонного ведомства заявляет, что Израиль готовится к атакам по энергетическим объектам Ирана. Добавляется, что Тель-Авив ждет, когда США дадут "зеленый свет". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна и в дальнейшем будет наносить мощные удары по Ирану. Он добавил, что Израиль уже нанес мощные удары по производству стали и нефтехимическим заводам Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: