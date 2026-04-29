Европа может годами бороться с последствиями конфликта на Ближнем Востоке, - фон дер Ляйен

Европа может годами бороться с последствиями американо-израильской войны в Иране, ведь стремительный рост цен на энергоносители в ближайшее время не утихнет. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европейским парламентом в Страсбурге, передает Bloomberg.

"Есть также суровая реальность, с которой нам всем придется столкнуться: последствия этого конфликта могут ощущаться еще месяцами, а то и годами", - подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии отметила, что с начала войны в Иране ЕС потратил дополнительные 27 млрд евро на импорт ископаемого топлива.

В то же время аналитический центр Bruegel подсчитал, что страны ЕС выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и предприятий от роста цен на энергоносители.

В Bloomberg напомнили, что на прошлой неделе комиссия предложила первый пакет мер для преодоления надвигающегося энергетического кризиса, однако лидеры Европейского Союза во время саммита в пятницу настаивали на более решительных шагах.

"Однако лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно темпов оказания поддержки. Некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие хотят более обширного пакета мер сразу", - сообщили источники издания, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал готовиться к масштабной блокаде Ирана. Таким образом американский президент решил окончательно перекрыть "кислород" иранской экономике.

Трамп считает, что возобновление бомбардировок или уход из конфликта несут больший риск, чем поддержка блокады.

Также он заявлял, что Иран оказался в "состоянии коллапса" и просит открыть Ормузский пролив.

"Иран только что сообщил нам, что находится в "состоянии коллапса". Они просят нас "открыть Ормузский пролив" как можно скорее, пока они пытаются урегулировать ситуацию с руководством (и я уверен, что у них это получится!)", - написал президент США.

Вас также могут заинтересовать новости: