Трамп всерьёз рассматривает возможность возобновления боевых действий в Иране: CNN назвал причину

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как иранцы ведут переговоры о прекращении войны, а некоторые его помощники заявляют, что сейчас он более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций, чем это было в последние недели.

По данным источников CNN, знакомых с ходом обсуждений, Трамп потерял терпение из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива, а также из-за того, что он считает раскол в иранском руководстве препятствием для существенных уступок в ядерных переговорах. По их словам, последний ответ Ирана, который Трамп назвал одновременно "абсолютно неприемлемым" и "глупым", заставил нескольких чиновников усомниться в готовности Тегерана занять серьезную переговорную позицию.

По словам источников, в администрации есть разные лагеря, которые рекомендуют разные пути действий. Некоторые, в частности чиновники Пентагона, выступают за более агрессивный подход для давления на иранцев, включая целенаправленные удары. Другие же все еще настаивают на том, чтобы дать дипломатии шанс.

Многие из окружения Трампа хотят, чтобы пакистанские посредники были гораздо более прямолинейными в своем общении с иранцами. Некоторые чиновники его администрации давно ставят под сомнение, насколько агрессивно пакистанцы выражают недовольство Трампа ходом переговоров. В то же время, некоторые должностные лица администрации также считают, что Пакистан часто делится с США более позитивной версией иранской позиции, чем та, которая отражает реальность.

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп опроверг информацию о полном завершении боевых действий против Ирана. Несмотря на серьезные потери противника, у Пентагона еще есть перечень объектов для ударов.

Как отметил американский лидер, Тегеран уже потерпел сокрушительное поражение на поле боя. Однако, по его мнению, это еще не означает финальной точки.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что иранские вооруженные силы - от флота и авиации до ПВО и командного звена - фактически уничтожены. Он выразил убеждение, что даже при условии немедленного вывода американских войск Тегерану понадобится два десятилетия, чтобы оправиться от удара.

Особое внимание Трамп уделил ядерной программе оппонента. По его словам, Космические силы США внимательно следят за соответствующими объектами.

