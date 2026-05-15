Военные США завидуют украинским: в Defense Express отмечают, что дело не только в дронах

Наши военные могут самостоятельно адаптировать БПЛА к потребностям фронта.

Силы специальных операций США завидуют украинским военным, которые могут самостоятельно адаптировать оборудование и оружие к актуальным потребностям фронта, а не ждать, когда это сделают компании-поставщики. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что генерал-лейтенант Лоуренс Фергюсон, выступая перед Конгрессом США, отметил, что в первую очередь это касается БПЛА и беспилотных систем в целом.

Речь идет о том, что современное вооружение, такое как дроны и РЭБ, нужно постоянно дорабатывать, поэтому ССО США недовольны тем, что не могут сделать это сами, а вынуждены ждать компаний-поставщиков

Проблема особенно актуальна для ССО, которые часто являются первыми пользователями новых и экспериментальных средств. Поэтому важно, чтобы бойцы "на нуле" могли самостоятельно корректировать свое вооружение и имели право на ремонт.

Defense Express отмечает, что сегодня передовые технологии могут очень быстро развиваться, тем самым делая устаревшими системы, которые были приобретены всего несколько месяцев назад, в частности, речь идет о БПЛА, НРК, средствах РЭБ и РЭР.

Поэтому ВСУ и остальные Силы обороны Украины вынуждены постоянно предоставлять отзывы компаниям-производителям, а также даже самостоятельно дорабатывать средства под свои нужды. Некоторые разработки вообще были созданы самими военными.

Аналитики издания пишут, что такой подход дает дополнительную гибкость в работе и возможность адаптации коммерческих технологий, а также быстрого развития вооружений. Именно так на российско-украинской войне стали популярнее беспилотники.

В Defense Express говорят, что в США уже некоторое время активно идет борьба военных за "право на ремонт", потому что сейчас приходится ждать компании-производителей, которые не всегда успевают, из-за чего падает боеготовность, поэтому в ССО заинтересованы в реализации такой инициативы.

Ставка на собственное производство

Как сообщал УНИАН, неполучение необходимого западного оружия подтолкнуло Украину к созданию собственного. В такой ситуации Украина обратила внимание на внутренние ресурсы и решила производить как можно больше необходимого вооружения своими силами, от беспилотников до средств ПВО.

Майкл Кларк, бывший советник по вопросам безопасности Великобритании и нынешний аналитик по вопросам обороны, сказал Business Insider, что если бы украинцы получили больше необходимого оружия, то им не пришлось бы так срочно разрабатывать свое.

Главным примером инноваций Украины являются беспилотники. Украина использует их в масштабах и с интенсивностью, не имеющих аналогов. Издание отметило, что некоторые западные армии теперь рассматривают различные беспилотники как центральный элемент будущих военных действий и как технологию, которая коренным образом изменила боевую обстановку.

