'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро на 15 мая

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 15 мая, снизился на 3 копейки и составляет 44,17 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,57 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 51,81 гривни.

Нацбанк установил на 15 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,44 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 44,21 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

