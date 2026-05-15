Кремль хочет выйти из войны, но есть нюанс, – представитель РДК

По мнению Вайса, предсказать дальнейшие решения Путина сложно из-за иррационального характера принятия решений.

Кремль ищет возможность выйти из войны, однако диктатор Владимир Путин пытается сделать это так, чтобы представить результат как победу. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил политический представитель "Русского добровольческого корпуса" (РДК) с позывным Вайс.

Комментируя возможные условия завершения войны, Вайс высказал мнение, что Украина с самого начала была для Путина иррациональной целью, сформированной из-за его искаженного восприятия истории. Он предположил, что решения российского лидера часто носят эмоциональный и непредсказуемый характер.

"Думаю, что Украина с самого начала для Путина была иррациональной целью, сформированной из-за его искаженного восприятия истории. Путин убил Алексея Навального в тюрьме. Почему? Скорее всего, просто зачесалась левая пятка, и он решил убить своего политического оппонента, над которым имел полную власть. Думаю, что с Украиной такая же история. И сейчас он просто ищет варианты, при которых сможет преподнести эту войну как победу", – считает Вайс.

Также представитель РДК заявил, что российские власти уже готовят информационную почву для объявления войны "победой". По его словам, администрация президента РФ якобы разрабатывает методички, в которых будет продвигаться тезис о победе не только над Украиной, но и над ЕС и НАТО.

По его мнению, Путин хочет завершить войну, поскольку изначально рассчитывал на быстрый крах Украины, однако теперь не может просто остановиться из-за масштаба уже понесенных потерь и затрат. Вайс считает, что ключевым вопросом для Кремля на данный момент остается Донбасс, и именно после урегулирования его статуса Россия может быть готова к переговорам.

В то же время он подчеркнул, что прогнозировать дальнейшие решения Путина сложно из-за, как он считает, иррационального характера принятия решений в Кремле.

"После того, как тем или иным образом будет урегулирован статус Донбасса, он будет готов вести какие-то переговоры. Возможно. Но опять же это невозможно предсказать, потому что он иррационален в принятии своих решений", – отметил Вайс.

Он также рассказал, что во время учебы в Санкт-Петербургском университете с 2010 по 2014 год наблюдал разное отношение представителей так называемой "золотой молодежи" к образованию. По его словам, часть студентов посещала занятия формально ради диплома, тогда как другие действительно серьезно относились к учебе, несмотря на обеспеченную жизнь.

По словам Вайса, после аннексии Крыма в 2014 году в студенческой среде началась поляризация. Он отметил, что часть молодежи восприняла события как проявление "патриотического подъема" и восстановления геополитического величия России. В то же время большинство представителей элит, по его словам, волновала не идеология, а возможность и в дальнейшем беспрепятственно ездить в Европу, поэтому санкции стали для них важнее политических вопросов.

Мадяр оценил , близок ли конец войны

Напомним, командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди считает, что сокращенный парад 9 мая на Красной площади окончательно подтвердил критический перелом во внутренней российской системе власти. В то же время украинцам рано праздновать победу. По словам военного, 9 мая продемонстрировало, что Путин бьет по болезненным точкам собственного общества, в том числе это проявляется в ограничении свободы россиян в социальных сетях. Мадяр уверен, что даже отстранение Путина от власти принципиально не изменит отношение РФ к Украине.

