Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Одесской области: среди пострадавших - ребенок

Разрушены дома, под ударом оказалась также критически важная инфраструктура.

В ночь на 15 мая оккупационная российская армия нанесла по Одесской области комбинированный ракетно-дроновый удар, в результате чего пострадали два человека, в том числе 12-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате атаки возникло несколько очагов возгорания. В жилом секторе повреждены четыре дома и нежилое здание: часть домов разрушена, выбиты окна и повреждены конструкции, также повреждены 3 легковых автомобиля. Ранения получили два человека.

Под ударом также оказалась критическая инфраструктура – возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали, добавили в ГСЧС.

Отмечается, что к ликвидации последствий были привлечены более 80 спасателей и 23 единицы техники ГСЧС Одесской области, от местной пожарной команды – 3 человека и единица техники, а также – 10 человек и 2 единицы техники от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила УНИАН, что враг нанес по региону ракетно-дроновый удар. Пострадали мужчина, 1960 года рождения, и мальчик 12 лет.

Возбуждено производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины – военные преступления.

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, целью врага стали объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилой сектор и предприятия.

Кроме того, вчера вечером оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области – в результате атаки БПЛА поврежден энергетический объект в Белгород-Днестровском районе. В результате атаки были обесточены 32 населенных пункта, более 15 тысяч абонентов остались без света.

Удар по Киеву 14 мая – подробности

Как писал УНИАН, в ночь на 14 мая армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. В столице пострадало около полусотни гражданских лиц, в том числе – дети. Три десятка человек удалось спасти. По состоянию на утро 15 мая известно, что в Дарницком районе погибло 24 человека, среди них 3 ребенка. Спасатели оказали психологическую помощь почти 400 местным жителям.

15 мая в Киеве объявлен Днем траура.

