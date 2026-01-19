Статья 5 под вопросом: планы Трампа по Гренландии разрывают НАТО, - The Economist

Угрозы США по поводу аннексии Гренландии и тарифное давление на Европу ставят под сомнение единство и принципы коллективной обороны НАТО.

Американские заявления о возможном установлении контроля над Гренландией вызвали острый кризис внутри НАТО и поставили под сомнение единство Альянса. Намерение президента США Дональда Трампа добиться "полной и абсолютной покупки Гренландии" вызвало резкую реакцию европейских союзников и обострило трансатлантические отношения, пишет The Economist.

17 января Дональд Трамп пригрозил ввести 10% пошлину на импорт из восьми европейских стран, которые за два дня до этого направили свои военные контингенты в Гренландию. По его словам, тариф может вырасти до 25% уже в июне и будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о переходе острова под контроль США. В посте в соцсетях Трамп обвинил союзников в создании "очень опасной ситуации для безопасности, защиты и выживания нашей планеты".

Переговоры между американскими и датскими чиновниками, состоявшиеся на прошлой неделе, завершились безрезультатно. Тем временем в Гренландии и Дании прошли массовые протесты под лозунгом "территория не продается".

Европейские лидеры жестко отреагировали на тарифные угрозы Вашингтона. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "никакие запугивания или угрозы не повлияют" на позицию Европы. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что ЕС не позволит себя шантажировать, а глава правительства Великобритании Кир Стармер назвал действия США "абсолютно ошибочными". Лидеры Евросоюза пообещали провести консультации и подготовить ответ.

Крах коллективной безопасности

Ситуация вокруг Гренландии создает серьезные риски для НАТО. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен еще в начале января предупредила, что любой силовой сценарий со стороны США против страны-члена Альянса будет означать фактический крах системы коллективной безопасности, выстроенной после Второй мировой войны. В Европе растет беспокойство, что даже без прямого применения силы возможное "бескровное" поглощение Гренландии подорвет доверие к статье 5 НАТО о взаимной обороне.

Бывшая посланница США при НАТО Джули Смит отмечает: если самый мощный член Альянса нарушает территориальный суверенитет другого, это ставит под вопрос способность НАТО эффективно противостоять России. При таком развитии событий европейские правительства оказываются перед сложным выбором: либо сохранять трансатлантические связи, преуменьшая значение конфликта, либо сопротивляться, рискуя дальнейшей эскалацией и ослаблением безопасности.

Одним из потенциальных рычагов давления Европы могут стать экономические санкции и пересмотр доступа США к военным базам на континенте. Потеря таких объектов, как авиабаза Рамштайн в Германии, существенно осложнила бы американские военные операции в Африке и на Ближнем Востоке. В то же время многие европейские страны опасаются, что разрыв с США оставит их уязвимыми перед угрозами со стороны России.

В то же время аналитики отмечают, что НАТО слишком сложно, чтобы распасться за один день. "Влияние на альянс не будет немедленным", – утверждает Смит. "Я бы не ожидала грандиозного заявления о том, что альянс официально закрывает свои двери. Существует мир, в котором альянс продолжал бы функционировать, но без того основополагающего доверия, которое лежало в основе НАТО с момента его создания около 75 лет назад".

Планы США в отношении Гренландии

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не отступят от своей позиции по захвату Гренландии, сославшись на то, что континент слишком слаб, чтобы обеспечить свою безопасность.

На фоне этих новостей Politico пишет, что Европа рассматривает возможность создания альтернативного альянса безопасности без США вместо НАТО – на основе "коалиции желающих" и с участием Украины.

