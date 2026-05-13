В Израиле опасаются, что Трамп может заключить невыгодную сделку с Ираном, – CNN

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности на случай срыва переговоров.

Израиль обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с Ираном, не решив некоторые ключевые вопросы, которые изначально и стали причиной начала войны между этими двумя странами, сообщает CNN со ссылкой на многочисленные израильские источники.

По словам источников, соглашение, которое оставит ядерную программу Тегерана частично неизменной, обойдя такие вопросы, как баллистические ракеты и поддержка региональных союзников, заставит Израиль рассматривать войну как незавершенную.

Издание напоминает, что в начале войны Трамп заявил, что США стремятся уничтожить иранскую программу баллистических ракет, положить конец поддержке Ираном региональных союзников и закрыть его ядерные объекты, чтобы Иран никогда не смог создать ядерную бомбу.

Однако через 10 недель переговоры сосредоточились на уране – в частности, на его обогащении до уровня, пригодного для создания оружия – и на открытии Ормузского пролива.

Один источник, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что Израиль понимает, что вопросы ракет и прокси-группировок "вероятно, не стоят на повестке дня", поскольку они, как представляется, не включены в предыдущие дипломатические проекты, и именно поэтому премьер-министр Нетаньяху считает уран самой неотложной угрозой.

"Существуют реальные опасения, что Трамп заключит невыгодную сделку", – заявил CNN другой израильский чиновник.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль остается в состоянии повышенной готовности на случай срыва переговоров.

"Мы будем рады, если соглашения не будет, мы будем рады, если блокада Ормузского пролива продлится, и мы будем рады, если Иран понесет еще несколько ударов", – сказал он, признав, что окончательное решение остается за Трампом.

По его мнению, эскалация конфликта является реалистичным сценарием, "если иранцы будут продолжать играть на выжидании и затягивать переговоры".

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным источника, Тегеран выдвинул 5 требований США для возобновления второго раунда переговоров в ответ на 14-пунктное предложение Трампа. Без практической реализации этих условий никаких переговоров не состоится. Источник подчеркнул, что заявленные Ираном предварительные условия являются минимальными гарантиями укрепления доверия для начала любых переговоров с США. В частности, Тегеран требует отмены санкций против Ирана, размораживания активов, компенсации за нанесенный ущерб, признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом и прекращения войны на всех фронтах, в частности в Ливане.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как иранцы ведут переговоры о прекращении войны. Некоторые его помощники заявляют, что сейчас он более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций, чем это было в последние недели. По данным источников, Трамп потерял терпение из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива. Последний ответ Ирана, который Трамп назвал одновременно "абсолютно неприемлемым" и "глупым", заставил нескольких чиновников усомниться в готовности Тегерана занять серьезную переговорную позицию.

