Пентагон выбирает новое название операции против Ирана на случай нарушения перемирия, – NBC News

Американские военные рассматривают возможность официального переименования войны с Ираном в операцию Sledgehammer ("Кувалда"), сообщили NBC News два американских чиновника.

Издание уточняет, что такой вариант возможен при условии, если текущее перемирие будет нарушено и президент Дональд Трамп решит возобновить масштабные боевые действия.

В статье отмечается, что обсуждение возможной замены операции Epic Fury ("Эпическая ярость") на операцию Sledgehammer ("Кувалда") подчеркивает, насколько серьезно администрация рассматривает возможность возобновления войны, начатой 28 февраля, и может дать Трампу основания утверждать, что это запускает 60-дневный срок, по истечении которого для продолжения войны необходимо одобрение Конгресса.

Напоминается, что администрация США объявила о завершении операции "Эпическая ярость" после того, как в начале апреля США и Иран договорились о прекращении огня с целью продолжения дипломатических переговоров.

Тогда администрация США сообщила Конгрессу, что боевые действия с Ираном прекратились. Однако Пентагон продолжает называть конфликт с Ираном этой операцией, в частности при обнародовании публичных сообщений.

"Один из представителей Пентагона заявил, что операция "Эпическая ярость" продолжается, а прекращение огня лишь приостановило основные боевые действия", – говорится в публикации.

Представитель Белого дома, знакомый с ходом обсуждений, заявил, что любые новые военные боевые операции против Ирана будут проводиться под новым названием и в рамках новой операции. С точки зрения администрации это фактически позволит начать все сначала с Конгрессом.

По словам американских чиновников, операция "Кувалда" – не единственное название, которое рассматривается.

Издание сообщило, что госсекретарь Марко Рубио сообщил журналистам на прошлой неделе, что операция "Эпическая ярость" "завершилась".

"Президент уведомил Конгресс, и на данном этапе мы завершили работу", – заявил Рубио во время брифинга в Белом доме.

В публикации отмечается, что резолюция о военных полномочиях 1973 года требует, чтобы президент уведомил Конгресс в течение 48 часов после начала боевых действий.

Если этого не произошло, войска должны быть выведены в течение 60 дней или Конгресс должен санкционировать военные действия.

Примечательно, что наступательные боевые операции "Эпическая ярость" были приостановлены после 40 дней боев. Администрация Трампа утверждает, что, учитывая эту паузу, 60-дневный срок не был достигнут.

Если Трамп решит начать очередную кампанию бомбардировок, то, по словам одного из чиновников и третьего источника, военное присутствие США в регионе сейчас больше, чем на момент начала операции "Эпическая ярость" в феврале.

Согласно публичным заявлениям Хегсета, американские вооруженные силы привлекли дополнительную авианосную ударную группу, а также заменили и перевооружили часть своих сил, задействованных в течение первых двух месяцев операции "Эпическая ярость".

"Сейчас мы находимся в лучшем положении, чем 27 февраля. У нас больше огневой мощи и возможностей", – сказал один из американских чиновников.

Ранее УНИАН сообщал, что четыре источника, ознакомившиеся с конфиденциальным анализом ЦРУ, рассказали WP, что Иран может выдержать морскую блокаду США как минимум в течение 90−120 дней, прежде чем столкнется с критическими экономическими проблемами. В отчете говорится, что Иран сохраняет значительный баллистический потенциал. По оценке ЦРУ, Тегеран может противостоять блокаде еще дольше, если наладит сухопутную контрабанду нефти через Центральную Азию. Источники рассказали журналистам, что Иран хранит часть своей нефти на танкерах, которые в противном случае остались бы пустыми из-за блокады.

Также мы писали, что американские военные находятся в состоянии боевой готовности в регионе, тогда как Белый дом подает противоречивые сигналы относительно статуса военных действий. Президент США направил около 50 000 военнослужащих для участия в войне против Ирана. До начала войны в феврале на базах и кораблях на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Ирак, Сирию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, обычно находилось около 40 000 американских военнослужащих. Но по мере того, как Трамп обострял войну, эта цифра выросла до более чем 50 000 человек.

