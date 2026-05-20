Иран как Вьетнам, Украина как Корея: Foreign Affairs оценило, как закончатся войны

Война в Украине закрепит нынешнюю линию конфликта в рамках перемирия, которое окажется более стабильным и прочным, чем ожидают большинство наблюдателей, счтает издание.

Между конфликтами в Иране и американо-израильской войной во Вьетнаме в 1973 году есть много очевидных симметрий. То же самое относится и к войне в Украине, которая симметрична структуре Корейской войны. Как пишет Foreign Affairs, распознавание этих закономерностей дает подсказки о том, как закончатся эти две войны.

Издание прогнозирует, что война в Иране, вероятно, завершится так же, как и война во Вьетнаме в 1973 году - нестабильным компромиссным урегулированием, которое решит некоторые вопросы, но оставит другие важные нерешенными.

"В отличие от этого, война в Украине, как и Корейская война, вероятно, закончится урегулированием, которое закрепит нынешнюю линию конфликта, с замороженными границами, патрулируемыми на неопределенный срок в рамках перемирия, которое окажется более стабильным и прочным, чем ожидают большинство наблюдателей", - отмечает издание.

Планы Трампа в Иране

Издание отмечает, что Дональд Трамп не планировал затяжную войну, с растущими издержками и падающей внутренней поддержкой, и теперь явно ищет какой-то способ сохранить лицо. Но иранцы, как и северовьетнамцы в войне 1973 года, упорно отказываются от сотрудничества, надеясь выиграть в соревновании. Следующим шагом, вероятно, станет соглашение, которое остановит боевые действия, позволит возобновить судоходство и упростит или отложит разрешение многих других спорных вопросов. Как и судьба Южного Вьетнама, окончательная судьба иранской ядерной программы, а также самого иранского режима, будет решена когда-то в будущем.

Сходство между войнами в Корее и в Украине поразительно

Нынешняя война в Украине началась с внезапного нападения российских войск. Как и северокорейцы в 1950 году, россияне попытались отвоевать то, что они считали утраченной национальной территорией, и американские и европейские официальные лица вновь взяли на себя обязательство помочь жертве агрессии сопротивляться. Как и в Корее, первый год войны в Украине ознаменовался крупными военными переворотами и оперативными перемещениями, за которыми последовали несколько лет интенсивного противостояния на относительно фиксированных линиях фронта.

Как и Корейская война, война в Украине была чрезвычайно жестокой, с общим числом погибших в боях в сотни тысяч человек и миллионами жертв.

"Такие масштабные усилия, затраченные на столь минимальные достижения, оставляют след, и после прекращения боевых действий вряд ли они возобновятся в ближайшее время – не в последнюю очередь из-за бдительности, с которой будет охраняться демаркационная линия", - прогнозирует издание.

Ничего не отличается

Во всех четірех войнах ядерные державы угрожали применением бомбы, надеясь запугать своих врагов и заставить их пойти на уступки, но никогда не выполняли своих обещаний. Соединенные Штаты не применяли ядерное оружие в Корее или Вьетнаме, Россия не применяла его в Украине, и ни США, ни Израиль не будут применять его в Иране, какую бы риторику о разрушении цивилизации они ни использовали.

Все четыре войны также сопровождались спорами не только между противниками, но и между партнерами – что неудивительно, поскольку у крупных и малых держав разные интересы и обязанности. Так, издание напоминает, что в Корейской войне Вашингтон надавил на Сеул и заставил принять соглашение:

"Украина до сих пор сопротивлялась такому давлению, но если Россия когда-нибудь будет готова заключить разумную сделку, Соединенные Штаты и их европейские союзники найдут способы убедиться, что Киев ее примет".

Однако самым поразительным общим аспектом этих войн является повторяющееся, предвзятое ожидание военных лидеров, которые легкомысленно полагают, что военная сила может легко принести политические выгоды, что противник не ответит и что серьезное стратегическое планирование не требуется, подытоживает FA.

Когда закончится война

Ранее немецкий историк Маттиас Уль заявил, что быстрого окончания войны в Украине ожидать не стоит. Эксперт отметил, что существует множество исторических примеров, когда войны затягивались на годы, несмотря на истощение и признаки мира, потому что обе стороны верили в неминуемую победу.

Аналитики крупнейшего банка США JPMorgan Chase считают, что война в Украине завершится, скорее всего, по сценарию, схожему с условиями мира между СССР и Финляндией по итогам Второй мировой войны.

