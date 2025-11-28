Владимир также дал совет, что стоит сделать перед съемками в таких лентах.

Украинский актер, звезда фильмов "Ты - космос" и "Батьківські збори" Владимир Кравчук высказался о коллегах, которые играют военных во время войны.

Не секрет, что ранее актер-воин Даниил Мирешкин резко высказался о Тарасе Цымбалюке, который сыграл в кино "азовца", не имея настоящего военного опыта. Владимир Кравчук, который в начале полномасштабной войны стал на защиту нашей страны и полтора года служил пулеметчиком в 87-м батальоне 106-й отдельной бригады, также высказался на эту тему. Он отметил, что нужно осторожно относиться к ролям тем, кто не был в армии.

"Проблематичность этого вопроса обуславливается тем, что сейчас еще идет война и тех актеров, или не актеров, которые пошли в армию, их несколько тригерит, что человек надевает форму, не делая этот выбор. Не всегда условия кино-сериальной отрасли позволяют так погрузить героя, может быть это поспешно. И тогда отношение какое-то такое легкомысленное, поэтому это очень тригерит. Это имеет срок действия. Если война закончится, пройдет 3-4 года, возможно, мы не так будем остро к этому относиться", - отметил актер в интервью Армия TV.

Он добавил, что перед началом съемок советует пройти специальную подготовку, которая будет напоминать максимально условия военных. Об этом Владимир сказал так:

"Окей, ты не присоединился к армии, но ты должен себе поставить условие, что у тебя должен быть месяц классной подготовки, чтобы ты хотя бы раз десять вспотел в этой форме и чтобы хоть раз замазал, побегал и понял, почему для кого-то это важно".

