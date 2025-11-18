При нынешних темпах принятия и реализации решений европейским армиям понадобится полтора месяца, чтобы встретить противника.

В НАТО подсчитали, что в случае войны с Россией для перемещения основных сил из Западной Европы на восточный фланг нужно около 45 дней. Причина в слабой инфраструктуре, несовместимых железнодорожных системах в разных странах и медленной бюрократии.

Как пишет Financial Times, ЕС и НАТО сейчас стремятся сократить это время транзита до 3-5 дней. Однако это потребует значительного обновления дорог, мостов и железных дорог, а также упрощения пограничных правил.

Издание пишет, что европейское перевооружение не ограничивается закупкой оружия или созданием крупных армий. Также должна быть возможность быстро транспортировать войска, оборудование и боеприпасы с запада на восток.

"Сейчас, по оценкам чиновников ЕС для перемещения армии из стратегических портов на западе в страны, граничащие с Россией или Украиной, понадобится примерно 45 дней. По их словам, целью является сокращение этого времени до пяти или даже трех дней", - говорится в статье.

Однако военные говорят, что сначала чиновники должны признать, что на Европу надвигается кризис. Они также предупреждают, что чиновникам надо уметь принимать быстрые решения.

"Одна из странных особенностей перемещения войск на восток заключается в том, что они будут пересекать страны, которые не находятся в состоянии войны. Это означает, что командование армий должно соблюдать таможенные правила и трудовое законодательство, регулирующие продолжительность пребывания водителей грузовиков в пути", - добавили авторы.

При этом для одного и того же конвоя грузовиков в каждой стране может быть несколько наборов требований. И маловероятно, что это быстро изменят и переведут в цифровой формат - НАТО предпочитает бумажные копии из-за страха кибератак.

Подготовка к перемещению

Однако даже в этих условиях, как только будет получено одобрение НАТО, начнется перемещение войск и техники на восток. Точное количество людей, запланированное для различных сценариев, является секретным. Как и маршруты, которые они будут выбирать.

Но дипломаты НАТО заявили, что оценки аналитиков относительно около 200 000 военнослужащих, около 1500 танков и более 2500 других единиц бронетехники, поставляемых из США, Канады и Великобритании через континентальную Европу, в целом были правильными.

В то же время, по оценкам экспертов, Европа только начала собирать проблемы, которые могут возникнуть в случае переброски войск:

"В ЕС обозначили около 2800 "горячих точек" транспортной инфраструктуры, которые остро нуждаются в модернизации. А чиновники в Брюсселе сократили этот список до 500 приоритетных проектов".

Унификация железнодорожных путей

Авторы статьи отметили, что стандартная ширина загрузки ЕС, включающая максимальные размеры грузовых поездов, необходимых для безопасного проезда под мостами и туннелями, слишком узкая для военных перевозок. Наклон путей также может создавать проблему для перевозки тяжелых грузов.

Несоответствие ширины путей надо решить в странах Балтии, и там они уже реализуют проект по интеграции своей железной дороги с общеевропейской. Кроме того, с аналогичными трудностями столкнется перемещение военных активов из Испании и Португалии: Пиренейский полуостров также работает по другим системам измерения, чем остальной континент.

Значительная работа также должна быть проделана над дорожной сетью, особенно в Германии, через которую должно проходить большинство военных грузов. В прошлом страна сталкивалась с проблемами. В частности, в прошлом году обвалился 100-метровый участок моста в Дрездене. А в 2022 году поставки французских танков Leclerc в Румынию продолжались недели вместо дней, поскольку немецкая таможня отклонила их, поскольку они были слишком тяжелыми для перевозки по дорогам. Вместо этого груз был отправлен из порта Марселя в Александруполис в Греции, а затем по железной дороге в Румынию.

Как Европа создает "военный Шенген"

Напомним, что чиновники ЕС работают над "военным Шенгеном", который по крайней мере стандартизирует неоднородные правила, регулирующие передвижение армий. Германия, Польша и Нидерланды в прошлом году подписали соглашение об упрощении трансграничных военных перевозок между собой.

Напомним, что в последнее время в Германии оживились выступления военных, которые призывают Евросоюз и чиновников своей страны ускорить подготовку к обороне от возможного нападения. В частности, выступил с предупреждением глава оперативного командования вооруженных сил Германии, генерал-лейтенант Александер Золльфранк.

Кроме того, Бундесвер готовит к условиям войны свою медицинскую службу и систему медицинской помощи страны. Военные проанализировали текущее состояние медслужбы и высказали ряд замечаний, которые нужно устранить.

