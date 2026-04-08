'В представлениях Трампа король должен быть один': эксперт рассказал, в чём просчитался Путин

Россия не смогла выступить в качестве третьей стороны в этих переговорах именно потому, что провалилась её весенне-летняя наступательная кампания в Украине.

У российского диктатора Владимира Путина были надежды, что война на Ближнем Востоке поможет ему хотя бы заработать на нефти. Но в представлениях президента США Дональда Трампа "король должен быть один", поэтому Москва фактически не смогла воспользоваться иранской войной ни экономически, ни геополитически. Об этом заявил военный обозреватель Иван Тимочко в эфире Украинского радио.

"У Путина, наверное, была надежда, что он сможет выступить посредником и стать третьей стороной в этих переговорах по Ирану. У Путина были надежды также заработать на нефти, но здесь есть много "но". Прежде всего (что, наверное, даже не является парадоксом) - это тот шанс, которым воспользовалась Украина. То есть мы представили свои технологии в плане современных тактик и стратегий ведения боевых действий, в частности в воздухе. Именно против таких средств поражения, как ракеты и дроны", - сказал он.

Второй момент, по словам Тимочко, Россия не смогла стать третьей стороной в этих переговорах именно потому, что провалилась их весенне-летняя наступательная кампания в Украине. То есть как ты можешь выступать каким-то серьезным посредником, если ты не сумел на пятом году войны показать какой-то результат.

"Еще один не менее важный момент - "король должен быть один". В этом есть больше иронии, шутки, но Трамп не может согласиться с тем, что кто-то выступит наравне с ним. Между прочим, эта же ошибка в свое время была и у Путина, который рассматривал Лукашенко просто как исполнителя своей воли, а не партнера. Это одна из причин, почему белорусская армия не была задействована в полной мере против Украины. Но это уже другая тема", - пояснил эксперт.

По состоянию на сегодняшний день, как отметил Тимочко, мы можем говорить, что на самом деле Россия, имея потенциал, но подвергаясь ударам с нашей стороны, в частности, по своей нефтеперерабатывающей отрасли, по сути, почти не смогла воспользоваться этой ситуацией в отношении Ирана. Эксперт резюмировал:

"Россияне использовали ее не для того, чтобы получить какие-то сверхприбыли, а для того, чтобы хотя бы продать ту нефть, которая месяцами находилась на танкерах в океане. По сути, она могла стать даже убыточной для россиян в плане обслуживания танкеров и вообще угроз, которые возникают при постоянном пребывании в открытых морях. Поэтому я бы не сказал, что Россия на этом выиграла или могла стать каким-то серьезным игроком. Тем более что боевые действия Америки против Ирана рассматривались не как боевые действия двух государств, а как попытка наложить какой-то финансовый контроль или заработок Трампа и нескольких его семей. Это горькая правда, но это факт".

Заявления США по Украине

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в переговорах между Россией и Украиной о прекращении войны наблюдается "значительный прогресс", а позиции сторон, по его словам, сблизились.

По его словам, стороны еще не достигли окончательного прогресса, но он "достаточно оптимистично настроен по этому поводу, потому что война, по сути, потеряла смысл".

Как заявил вице-президент США, на данный момент речь идет "о торгах за несколько квадратных километров территории в том или ином направлении".

