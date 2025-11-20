Конфликт будет с более активным применением авиации в первые недели.

Возможная война России с НАТО будет существенно отличаться от войны, которую РФ сейчас ведет в Украине. Об этом заявил изданию Newsweek британский военный стратег Николас Драммонд.

"Очень легко сделать неверные выводы из войны на Украине", — сказал Драммонд, имея в виду медленное развитие событий на линии фронта, добавив, что будущий конфликт с российскими вооружёнными силами будет "быстрым" с более активным применением авиации в первые недели.

Драммонд сообщил Newsweek, что, по всей вероятности, мирное соглашение по Украине может быть достигнуто в течение следующих 12–18 месяцев, поскольку ни одна из сторон не может продолжать военные действия, учитывая сокращение их возможностей на линии фронта. Однако это ставит вопрос о том, сколько времени потребуется России для перевооружения и когда она может снова напасть.

Хотя некоторые аналитики говорят, что это может занять до 10 лет, Драммонд считает, что это может произойти быстрее, если Китай, Северная Корея и Иран решат помочь Москве. "Китай производит бронетехнику и ракеты колоссальными темпами", — сказал он.

Драммонд отметил, что войну на Украине называют "Первой мировой войной с беспилотниками", то есть статичной войной на истощение, часто с использованием окопов. Однако в случае с НАТО все было бы по-другому, отмечает он.

"Если бы Россия действительно напала на страну НАТО, у нас был бы очень быстрый манёвренный подход к ней… Таким образом, мы увидели бы гораздо более широкое применение авиации и гораздо более широкое применение силы в первые недели любого конфликта", - говорит эксперт.

Война России и НАТО

Ранее о подготовке РФ к войне с Европой заявлял начальник Генштаба Польши, генерал Веслав Кукула. Он отметил, что РФ создает среду для потенциального нападения, в частности устраивая серию кибератак и актов саботажа.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на страны НАТО еще до 2029 года. В то же время он добавил, что НАТО "способно защищаться" и "имеет значительный потенциал сдерживания".

