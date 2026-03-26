США разгромили ПВО Ирана, но война не закончилась: эксперт объяснил, в чем ошибка Трампа

Иран по-прежнему наносит удары, адаптируется и продолжает функционировать как государство.

В США заявляют о том, что в ходе военной операции "Эпическая ярость" системы ПВО Ирана выведены из строя, стационарные объекты подверглись мощным ударам, а американские ударные группы перемещаются по иранскому воздушному пространству с высочайшей степенью контроля. Тем не менее, война в регионе продолжается.

Как пишет профессор международных отношений и политической теории в Макалестер-колледже доктор Эндрю Лэтем в своем материале для 19FortyFive, с точки зрения своих собственных целей, американо-израильская воздушная кампания оказалась эффективной. Он считает, что проблема заключается в том, что военно-воздушные силы США делают не то, что заканчивает войны.

Американские военные добились успехов в Иране

Лэтем отметил, что Иран по-прежнему наносит удары, адаптируется и продолжает функционировать как государство. Интенсивность конфликта в последнее время снизилась, но, по его словам, он еще не перешел в состояние, напоминающее урегулирование.

Видео дня

Профессор добавил, что США и Израилю удалось нанести серьезный ущерб высокотехнологичным объектам Ирана, таким как стационарные сооружения, производственные узлы и элементы интегрированной системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что американские военные делали это быстро и последовательно.

Всего за несколько дней США и Израиль уничтожили значительную часть военной инфраструктуры государства, что является значительным результатом, считает Лэтем. Однако он подчеркнул, что исход войны не определяется уничтожением идентифицируемых целей.

Почему США не удается завершить войну против Ирана

Лэтем отметил, что многие системы, которые уничтожили США и Израиль в Иране, легче всего обнаружить. В это же время мобильные пусковые установки перемещаются, рассеиваются и исчезают в местности или городском укрытии, а командные структуры изгибаются, а не ломаются.

Профессор добавил, что США и Израилю удалось добиться коллапс вооруженных сил Ирана, но не уничтожить их. Он отметил, что войска Тегерана находятся под давлением, но адаптировались к нему.

По словам Лэтема, пока нет признаков того, что военная операция против Ирана переходит в нечто более масштабное. США не собираются захватывать территории или власть страны.

Профессор не исключает, что такой подход может обернуться длительными боевыми действиями в регионе. Он уверен, что многое зависит от того, на какие условия согласится Вашингтон в обмен на прекращение огня.

США наращивают производство некоторых важнейших видов оружия

Ранее Business Insider писало, что Министерство обороны США побуждает крупные оборонные компании наращивать производство некоторых важнейших видов вооружения в арсенале страны. Отмечается, что американские военные в значительной степени полагались на такое оружие, как перехватчики Patriot, ракеты серии SM, перехватчики THAAD и другие. Речь идет о недавних конфликтах, включая американо-израильскую войну с Ираном.

В среду Министерство обороны объявило о соглашении с Lockheed Martin и BAE Systems об увеличении в четыре раза производства самонаводящихся боеголовок перехватчиков терминальной высотной обороны. Ранее в этом году компания Raytheon, подразделение RTX Corporation, заявила, что увеличит производство ракет SM-6 до более 500 единиц в год.

