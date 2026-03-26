Пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку, РФ готовится к новому наступлению, - AP

Судьба Украины остается главным вопросом внешней политики Европы.

Война на Ближнем Востоке отвлекла внимание мира от полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое продолжается уже четыре года, а Кремль, набравшись смелости, начинает весеннее наступление. Об этом пишет Associated Press.

"Прошлая неделя показала, что ни одна из сторон не собирается уступать. Во вторник Россия выпустила по Украине почти 1 000 дронов и 34 ракеты в рамках одного из самых масштабных обстрелов за время войны. На следующий день Украина запустила почти 400 дронов в крупнейшей зафиксированной ночной атаке на российские регионы и Крым", - напомнили в материале.

В издании добавили, что судьба Украины остается главным вопросом внешней политики Европы. В то же время администрация президента США Дональда Трампа приостановила переговоры с российской и украинской делегациями, поскольку ее внимание привлекла война в Иране. В администрации предупредили, что могут отвернуться от конфликта, если мирные усилия не принесут результатов.

"Всего несколько недель назад российская экономика начала ощущать давление санкций. Но сейчас Россия зарабатывает миллиарды долларов благодаря временной отмене США санкций на нефть против Москвы. Меры, принятые в начале этого месяца, направлены на освобождение российских нефтяных грузов, застрявших в море, и смягчение дефицита поставок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке", - подчеркнули в публикации.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шаг США является "неправильным решением", ведь он еще больше будет способствовать военной кампании РФ.

Бои на передовой обостряются

После зимы Россия готовится к летнему боевому сезону, поскольку поля высыхают. Сейчас армия РФ находится на начальной стадии весеннего наступления, атакуя так называемый "крепостной пояс" городов на востоке Украины, рассказала Элина Бекетова из Центра анализа европейской политики, аналитического центра в Вашингтоне.

"В течение последних недель россияне усилили давление на поле боя и в воздухе", - отметила она.

По ее словам, на Донбассе ситуация является "критической", несмотря на то, что украинские военные заявляют, что прочно удерживают позиции.

"Россия на тактическом уровне испытывает некоторые новые подходы к ведению наступательных действий с применением механизированной пехоты и бронетехники", - добавил Роберт Мюрретт, вице-адмирал в отставке ВМС США, занимающий должность заместителя директора Института политики безопасности и права Сиракузского университета.

В свою очередь, российские военные блогеры прогнозируют, что РФ предпримет новую попытку закрепиться в южных Запорожской и Днепропетровской областях. Это откроет путь к возможному наступлению на областные центры.

"Российская тактика заключается в том, чтобы окружить города, а затем задушить их, бомбардируя до руин", - отметили в AP.

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отреагировал на заявления россиян о полной ликвидации армии РФ в Купянске. По его словам, такая информация не соответствует действительности.

"Почему россияне их похоронили заранее? Мне кажется, что так россиянам проще. Во-первых, сейчас идут удары непосредственно по городу. Во-вторых, так легче объяснить, что они уже похоронены, поэтому не нужно их спасать", - отметил Трегубов.

В то же время начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков заявил, что россияне скопились на Александровском направлении. Он подчеркнул, что сейчас прилагается максимум усилий для уничтожения врага там.

"В основном это уже не те военнослужащие, которых мы видели в 2025 году. Здесь уже более молодые, более мотивированные контрактники, более профессиональные. Однако это не отменяет того факта, что они уничтожаются так же, как и их предшественники", - рассказал Бобков.

