Украина должна быть нашим первым приоритетом, - Рютте

Генеральный секретарь Альянса обеспокоен тем, что Украина может не иметь достаточного количества средств для отражения постоянных российских атак.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает всех европейских союзников из Альянса не забывать о необходимости поддержки Украины, которую Россия ежедневно атакует дронами и ракетами. Вопрос Украины должен быть первым приоритетом, а затем все остальные вопросы, включая тему Гренландии, заявил онво время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В частности, Рютте обеспокоен тем, что из-за потери внимания Украина может иметь недостаточное количество перехватчиков или необходимого американского снаряжения и т.д.

"Поэтому внимание к Украине должно быть нашим первым приоритетом. И тогда мы можем обсуждать все вопросы, включая Гренландию. Но Украина должна быть первой, потому что это имеет решающее значение для нашей европейской и американской безопасности", - подчеркнул Рютте.

В то же время, по мнению Рютте, вопрос Гренландии должен быть решен мирным путем.

"Но главный вопрос сейчас касается не Гренландии. Главным вопросом сейчас является Украина", - подчеркнул Рютте.

В частности, как отмечает генеральный секретарь Альянса, он немного обеспокоен тем, что "мы можем потерять внимание, значительно сосредоточиваясь на этих других вопросах".

"Пока мы говорим, российские ракеты и российские дроны атакуют энергетическую инфраструктуру в Украине. Мы знаем, что сейчас в Киеве температура минус 20. Известно, что Украина может обеспечить себя только на 60% за счет собственной электроэнергии", - отметил Рютте.

Вместе с тем, он обратил внимание на ситуацию на поле боя, которая характеризуется огромными потерями для российских захватнических войск. Впрочем, он отметил, что россияне продолжают идти в наступление и увеличивать атаки.

"Это означает, что если мы, европейцы, здесь в НАТО, думаем, что благодаря 90 млрд евро, которые Европейская комиссия собрала вместе со странами, или из-за того, что мирный процесс движется в правильном направлении – что мы можем забыть о защите Украины, то не нужно этого делать. Они нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра", – подчеркнул Рютте.

Вопрос Украины в Давосе

Ранее западные СМИ сообщали, что лидеры и делегации стран Евросоюза, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и его представителями на полях Всемирного экономического форума в Давосе, собираются сместить фокус внимания с Украины на Гренландию.

Также сообщалось, что противодействие европейцев намерениям президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией и его инициативе "Совет мира" сорвало планы по подписанию соглашения Украины и США о послевоенном восстановлении Украины в Давосе.

