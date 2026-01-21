Украина должна быть нашим первым приоритетом, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает всех европейских союзников из Альянса не забывать о необходимости поддержки Украины, которую Россия ежедневно атакует дронами и ракетами. Вопрос Украины должен быть первым приоритетом, а затем все остальные вопросы, включая тему Гренландии, заявил онво время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В частности, Рютте обеспокоен тем, что из-за потери внимания Украина может иметь недостаточное количество перехватчиков или необходимого американского снаряжения и т.д.
"Поэтому внимание к Украине должно быть нашим первым приоритетом. И тогда мы можем обсуждать все вопросы, включая Гренландию. Но Украина должна быть первой, потому что это имеет решающее значение для нашей европейской и американской безопасности", - подчеркнул Рютте.
В то же время, по мнению Рютте, вопрос Гренландии должен быть решен мирным путем.
"Но главный вопрос сейчас касается не Гренландии. Главным вопросом сейчас является Украина", - подчеркнул Рютте.
В частности, как отмечает генеральный секретарь Альянса, он немного обеспокоен тем, что "мы можем потерять внимание, значительно сосредоточиваясь на этих других вопросах".
"Пока мы говорим, российские ракеты и российские дроны атакуют энергетическую инфраструктуру в Украине. Мы знаем, что сейчас в Киеве температура минус 20. Известно, что Украина может обеспечить себя только на 60% за счет собственной электроэнергии", - отметил Рютте.
Вместе с тем, он обратил внимание на ситуацию на поле боя, которая характеризуется огромными потерями для российских захватнических войск. Впрочем, он отметил, что россияне продолжают идти в наступление и увеличивать атаки.
"Это означает, что если мы, европейцы, здесь в НАТО, думаем, что благодаря 90 млрд евро, которые Европейская комиссия собрала вместе со странами, или из-за того, что мирный процесс движется в правильном направлении – что мы можем забыть о защите Украины, то не нужно этого делать. Они нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра", – подчеркнул Рютте.
Вопрос Украины в Давосе
Ранее западные СМИ сообщали, что лидеры и делегации стран Евросоюза, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и его представителями на полях Всемирного экономического форума в Давосе, собираются сместить фокус внимания с Украины на Гренландию.
Также сообщалось, что противодействие европейцев намерениям президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией и его инициативе "Совет мира" сорвало планы по подписанию соглашения Украины и США о послевоенном восстановлении Украины в Давосе.