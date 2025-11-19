В ЕС готовят основу для быстрого и беспрепятственного перемещения военных, оборудования и других оборонных средств.

Европейская комиссия обнародовала комплекс мер, призванных значительно повысить военную мобильность в Европе и модернизировать общую оборону на континенте. Так называемый "Военный Шенген" должен способствовать более быстрому перемещению войск и оружия в пределах всех стран-членов Евросоюза.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, соответствующие меры в пределах ЕС должны создать широкое пространство, в котором войска, оборудование и военные средства будут перемещаться быстро и беспрепятственно.

В частности, с целью обеспечения быстрого и масштабного перемещения военных, чтобы приблизить ЕС к "Военному Шенгену", соответствующие меры Еврокомиссии предусматривают:

устранение регуляторных барьеров (все 27 стран-членов ЕС будут иметь единую процедуру разрешения для перемещения военных средств);

создание экстренного набора мер для ускорения процедур и приоритетного доступа к инфраструктуре;

улучшение готовности транспортной инфраструктуры;

объединение и совместное использование возможностей для транспорта и логистики;

укрепление управления и координации;

углубление сотрудничества с НАТО и другими партнерами.

Одновременно, Еврокомиссия представила план, чтобы укрепить оборонную промышленность ЕС путем стимулирования развития прорывных инноваций и поддержки новых субъектов в области обороны. Речь идет о раскрытии потенциала революционных инноваций - новых технологий, которые в корне меняют выполнение процессов. Во внимание берутся усвоенные уроки войны России против Украины, потому что эта война показала как оборонные технологии меняют современную войну.

В этой связи, предполагается благодаря инновациям увеличить производственный потенциал Европы.

Соответствующий план сосредотачивается на четырех приоритетах:

поддержка инвестиций в оборонных компаниях;

ускорение развития новых технологий;

расширение доступа к оборонным возможностям;

содействие развитию навыков, необходимых для поддержания технологического преимущества Европы.

Как отметили в Еврокомиссии, предложенные шаги немедленно будут воплощаться. Кроме того, меры по военной мобильности будут представлены для Совета ЕС и Европейского парламента с целью их одобрения.

В ЕС осознали, что не готовы к войне

Ранее издание Financial Times писало, что дороги и бюрократия мешают Европе готовиться к обороне. В частности, при нынешних правилах, темпах принятия и реализации решений европейским армиям понадобится не менее 45 дней, чтобы встретить потенциального противника.

ЕС и НАТО сейчас стремятся сократить это время транзита до 3-5 дней. Однако это потребует значительного обновления дорог, мостов и железных дорог, а также упрощения пограничных правил.

