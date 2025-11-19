Европейская комиссия обнародовала комплекс мер, призванных значительно повысить военную мобильность в Европе и модернизировать общую оборону на континенте. Так называемый "Военный Шенген" должен способствовать более быстрому перемещению войск и оружия в пределах всех стран-членов Евросоюза.
Как говорится в заявлении Еврокомиссии, соответствующие меры в пределах ЕС должны создать широкое пространство, в котором войска, оборудование и военные средства будут перемещаться быстро и беспрепятственно.
В частности, с целью обеспечения быстрого и масштабного перемещения военных, чтобы приблизить ЕС к "Военному Шенгену", соответствующие меры Еврокомиссии предусматривают:
- устранение регуляторных барьеров (все 27 стран-членов ЕС будут иметь единую процедуру разрешения для перемещения военных средств);
- создание экстренного набора мер для ускорения процедур и приоритетного доступа к инфраструктуре;
- улучшение готовности транспортной инфраструктуры;
- объединение и совместное использование возможностей для транспорта и логистики;
- укрепление управления и координации;
- углубление сотрудничества с НАТО и другими партнерами.
Одновременно, Еврокомиссия представила план, чтобы укрепить оборонную промышленность ЕС путем стимулирования развития прорывных инноваций и поддержки новых субъектов в области обороны. Речь идет о раскрытии потенциала революционных инноваций - новых технологий, которые в корне меняют выполнение процессов. Во внимание берутся усвоенные уроки войны России против Украины, потому что эта война показала как оборонные технологии меняют современную войну.
В этой связи, предполагается благодаря инновациям увеличить производственный потенциал Европы.
Соответствующий план сосредотачивается на четырех приоритетах:
- поддержка инвестиций в оборонных компаниях;
- ускорение развития новых технологий;
- расширение доступа к оборонным возможностям;
- содействие развитию навыков, необходимых для поддержания технологического преимущества Европы.
Как отметили в Еврокомиссии, предложенные шаги немедленно будут воплощаться. Кроме того, меры по военной мобильности будут представлены для Совета ЕС и Европейского парламента с целью их одобрения.
В ЕС осознали, что не готовы к войне
Ранее издание Financial Times писало, что дороги и бюрократия мешают Европе готовиться к обороне. В частности, при нынешних правилах, темпах принятия и реализации решений европейским армиям понадобится не менее 45 дней, чтобы встретить потенциального противника.
ЕС и НАТО сейчас стремятся сократить это время транзита до 3-5 дней. Однако это потребует значительного обновления дорог, мостов и железных дорог, а также упрощения пограничных правил.