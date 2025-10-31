Вероятно, странам Европы понадобятся недели, а то и месяцы на переброску войск, и виновата в этом бюрократия.

Если Запад решится предоставить Украине гарантии безопасности, переброска иностранных войск и военной техники через страны Европы в случае нового нападения РФ затянется на длительное время из-за бюрократических процедур. Об этом пишет Euractiv.

Как говорится в статье, война в Украине показала, что быстрое перемещение войск является критически важным для безопасности. Впрочем, несмотря на значительные инвестиции в укрепление оборонной инфраструктуры, Евросоюз до сих пор сталкивается с бюрократическими барьерами, которые могут замедлить переброску подкреплений в Украину в случае угрозы.

Отмечается, что для укрепления обороноспособности Европы Еврокомиссия предложила выделить 17,6 млрд евро в бюджете ЕС на 2028-2034 годы для модернизации или строительства новой инфраструктуры. В то же время Комиссия планирует ускорить перемещение военных и техники внутри ЕС.

Издание пишет, что Еврокомиссия сейчас пересматривает все законодательство, чтобы к середине ноября предложить ряд мер для улучшения военной мобильности.

По словам научного сотрудника Колледжа обороны НАТО Янника Гартмана, перемещение танков через континент зависит от способности национальных органов быстро обрабатывать запросы на транзит военных подразделений.

Надо, чтобы каждая страна предоставила разрешения на перемещение танков

На примере Португалии, расположенной примерно в 41 часе езды на автомобиле от Украины, издание рассказало, что ее армии, вероятно, понадобится несколько дней, а то и недель, чтобы добраться до Киева. Ведь, чтобы переместить танки, нужно, чтобы каждая страна, через которую они проезжают, должна предоставить разрешения, сообщил представитель вооруженных сил Португалии.

Перемещение техники, по его словам, - это "чрезвычайно сложная логистическая операция", ведь технику перевозят морскими и сухопутными путями на платформах и тяжелых грузовиках.

В целом, как отмечается, национальные администрации медленно обрабатывают запросы. Согласно отчету Европейской счетной палаты за 2025 год, одной из стран ЕС, которую издание не назвало из соображений безопасности, нужно было 45 дней для выдачи разрешения на пересечение границы. Это на 40 дней больше, чем стандарт в 5 рабочих дней, согласованный Советом ЕС еще в 2018 году.

За это время, говорится в статье, немецкий танк Leopard 2, двигаясь на максимальной скорости 70 км/ч по 8 часов в день, мог бы объехать более половины земного шара (примерно 25 200 км за 45 дней).

По словам Гартмана, проверки безопасности могут еще больше задерживать движение войск. Поэтому, подчеркнул он, ЕС должен обязательно взять под контроль этот временной регламент.

Старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Франции Максим Корде отметил, что количество органов, которые рассматривают запросы, отличается в разных странах, и это замедляет процесс. Кроме того, нет четкой правовой основы, которая бы определяла, как именно страны ЕС должны обрабатывать такие документы.

Гартман добавил, что страны все еще не обязаны рассматривать такие запросы в сжатые сроки.

Одним из возможных решений он назвал введение постоянных разрешений для стран ЕС, что позволило бы сократить проверки на границах. Армии, по его словам, могли бы просто уведомлять власти о проезде заранее, не заполняя каждый раз новые формы.

Германия - особый случай

Издание пишет, что федеративная система Германии является олицетворением той бюрократии, которая стоит в центре проблемы военной мобильности Европы. По словам бывшего заместителя помощника генерального секретаря НАТО Джейми Ши, именно Германия - ключевое звено Альянса, ведь она является "распределительным центром между Севером и Югом" - от Балтийских стран и Польши до Италии и Южной Европы.

И именно в Германии "водители специальных военных конвоев должны подавать запросы на разрешение проезда в разные федеральные земли", пояснил французский евродепутат Франсуа Кальфон.

В качестве первого шага к уменьшению бюрократических препятствий при пересечении границ в 2024 году Германия объединила усилия с Нидерландами и Польшей, создав первый "Коридор обеспечения и поддержки". Вскоре после этого было согласовано еще пять зон военной мобильности с участием групп стран НАТО.

Правовой режим в ЕС не соответствует современным угрозам

Лидеры ЕС во время последнего саммита подтвердили поддержку стран восточного фланга после того, как неизвестные воздушные цели неоднократно нарушали их воздушное пространство. Но, отмечается в статье, бюрократия может помешать размещению дополнительных войск ближе к России.

"Перемещение через границы должно занимать несколько дней, а лучше - часы", - подчеркнул литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс.

По словам Ши, страны ЕС до сих пор действуют в рамках мирного правового режима, который не соответствует современным условиям угрозы. Он считает, что правительства могут слишком медленно внедрять новые законы и не успевать обучать таможенников на местах, чтобы те были в курсе последних процедур.

По мнению Корде, разный уровень восприятия угроз в странах ЕС может осложнить перемещение войск в чрезвычайной ситуации - некоторые государства могут даже отказать в разрешениях. По его словам, до сих пор непонятно, почему администрации не успевают обрабатывать документы и что именно затрудняет переход к гармонизированным процедурам.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Украина обсуждает с союзниками гарантии безопасности для себя, которые заработают в случае окончания боевых действий. И одной из гарантий, которая рассматривается, является отправка войск иностранных стран.

Президент Франции Эмануэль Макрон по итогам встреч "Коалиции желающих" в сентябре рассказывал, что 26 стран согласились отправить или финансировать миротворцев в Украине. "Это силы не для того, чтобы вести войну против России, а гарантировать мир. И также послать стратегический сигнал, чтобы предотвратить возобновление боев", - сказал он.

Впрочем, Россия выступает против отправки войск стран НАТО в Украину. "Любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы и грозят неконтролируемой эскалацией конфликта", - заявляла представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

