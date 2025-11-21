В застенках к пленным применяли различные пытки.

Украина передала Литве российского военного, который подозревается в пытках пленных, среди которых был литовский волонтер.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Заместитель председателя СБУ бригадный генерал Сергей Наумюк подчеркнул, что это впервые с начала полномасштабной войны, когда Украина выдала военного РФ другому государству.

"Украина передала Литве военного РФ, который подозревается в военных преступлениях на территории нашего государства. Фигурант пытал пленных, а среди пострадавших от его действий был гражданин Литвы, который занимался волонтерством в Украине", - сказано в сообщении.

В СБУ сообщили, что задержанный гражданин РФ Марген Гаджимагомедов, инспектор военной полиции 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии РФ, пытал пленных, которые находились в тюрьме, обустроенной на территории временно оккупированного аэродрома в Мелитополе.

В застенках к пленным применяли различные пытки: держали в сейфах, душили до потери сознания, подвешивали за связанные руки, обливали холодной водой на морозе и били током.

В СБУ отмечают, что украинские защитники взяли Гаджимагомедова в плен во время боев в районе Роботино в августе 2024 года.

В сообщении сказано, что Вильнюсский городской суд признал фигуранта подозреваемым в нарушении Женевских конвенций, законов и обычаев войны.

"В соответствии с Уголовным кодексом Литвы, за военные преступления против гражданских лиц и военнопленных, совершенные путем их пыток и незаконного лишения свободы, грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет или пожизненное заключение", - прокомментировал событие заместитель генерального прокурора Литвы Гинтас Иванаускас.

Ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, с первых дней полномасштабного вторжения России город Мелитополь Запорожской области был оккупирован. С того времени в нем началось мародерство и массовые похищения людей.

Захватчики в городе снимали пропагандистские ролики, будто они вывозят на последний блокпост жителей и депортируют их. Тогдашний мэр Мелитополя Иван Федоров отмечал, что на самом деле россияне никого не депортировали, а после съемок роликов забирали в плен людей и заставляли их рыть окопы или издевались над ними.

