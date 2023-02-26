За год с начала полномасштабной войны из города выехали почти 100 тыс. жителей.

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе снимают пропагандистские ролики, вроде бы они вывозят на последний блокпост жителей и депортируют их, но после съемки берут людей в плен.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона. "В последние месяцы, неделями идет необычная депортация: рашисты снимают пропагандистские ролики, как будто они вывозят на последний блокпост наших жителей и вроде бы их депортируют. На самом деле никого они не депортируют, а после съемки роликов забирают в плен наших жителей и заставляют их рыть окопы или делать какую-то работу или просто издеваются над ними", - сказал он.

Также, добавил Федоров, оккупанты ходят по дворам и рассказывают, что будто бы когда придут Вооруженные Силы Украины, то они будут убивать всех массово.

Видео дня

Мэр также сообщил, что из города с начала полномасштабной войны выехали почти 100 тысяч жителей.

"Если мы говорим о принудительном выселении, то должны взглянуть на буквально две цифры. 23 февраля прошлого года в городе Мелитополь проживало более 150 тыс. населения. Сейчас осталось не более 50-60 тыс. населения. Поэтому почти 100 тыс. наших жителей выехали из временно оккупированного города", - сказал мэр.

Он также отметил, что за год и 2 дня полной оккупации города россияне взяли в плен около тысячи жителей.

Ситуация в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики развешивают на столбах камеры видеонаблюдения.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рекомендовал жителям города использовать VPN для связи с внешним миром.

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