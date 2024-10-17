Джо Байден проведет в Германии один день, в течение которого планирует обсудить ряд вещей.

Президент США Джо Байден, во время визита в Германию, планирует заняться вопросом укрепления трансатлантических отношений и помощи Украине, заявляют эксперты.

Германия является ключевым партнером Соединенных Штатов, поэтому Байден планирует согласовать частные инвестиции, в частности, в области искусственного интеллекта, сообщил журналистам высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности, пишет Bloomberg.

СМИ пишет, что цель визита - "успокоить ключевого европейского союзника" после отмены первоначальной поездки из-за урагана "Милтон". По словам журналистов, однодневная поездка в Германию, это "лебединая песня" для Байдена, который около 50 лет на государственной службе посвятил исключительно вопросу Североатлантического альянса:

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"Он старался поддержать НАТО и противостоять скептицизму Трампа по поводу того, что европейские союзники не справляются с расходами на оборону".

Кроме того, подчеркивается, что Байден встретится не только с канцлером Германии Шольцем, но и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече трансатлантической четверки с целью обсудить войну в Украине и расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке.

По словам американских чиновников, Байден видит в Шольце честного посредника, нацеленного на достижение цели. Их взгляды на мир почти полностью совпадают - экономическая политика и Китай являются точками напряжения - и они вместе преодолевали серьезные препятствия, заявляет издание.

Другие новости о Байдене

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом и анонсировал очень активные недели работы. В частности, президент Украины поблагодарил за очередной пакет военной помощи США на сумму 425 миллионов долларов.

Кроме того, Байден: США готовы к "ядерным" переговорам с РФ, Китаем и КНДР. Он подчеркнул, что если процесс в сокращении ядерных арсеналов будет блокирован, это не принесет никакой пользы для мира.

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